Ольга Бузова сходила на свидание на Занзибаре: «Любовь летает в воздухе»

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она построила успешную карьеру, а вот в личной жизни артистка сталкивается с проблемами. После расставания с Давой телеведущая не могла встретить достойного парня. Порой ей даже делали предложения руки и сердца. По слухам, на этот раз на день рождения таинственный возлюбленный подарил ей автомобиль. В последнее время она часто говорила, что ее мечта стать мамой может скоро сбыться. А в сентябре звезда улетала отдыхать на Занзибар. Теперь она то и дело делает неоднозначные подписи к своим фото в соцсетях.
«Как красиво он меня видит», «Повезло тому, кто видит меня такой», – писала Ольга.
Одна из подписчиц призналась, что всем интересно знать, с кем она отдыхает.
«Счастье любит тишину», – ответила артистка.
А накануне вечером она сходила на свидание. Телеведущая облачилась в черное шелковое платье. Она собрала волосы в пучок. На улице ее ждал сюрприз. Таинственный бойфренд выложил из лепестков роз тропинку, расставил свечки в форме сердца и устроил ужин на пляже.
«Любовь летает в воздухе», – заявила звезда.
Поклонники рады за артистку. Однако некоторые не верят, что у нее действительно появился возлюбленный.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: