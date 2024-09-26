Ольга Бузова сходила на свидание на Занзибаре: «Любовь летает в воздухе»

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она построила успешную карьеру, а вот в личной жизни артистка сталкивается с проблемами. После расставания с Давой телеведущая не могла встретить достойного парня. Порой ей даже делали предложения руки и сердца. По слухам, на этот раз на день рождения таинственный возлюбленный подарил ей автомобиль. В последнее время она часто говорила, что ее мечта стать мамой может скоро сбыться. А в сентябре звезда улетала отдыхать на Занзибар. Теперь она то и дело делает неоднозначные подписи к своим фото в соцсетях.

«Как красиво он меня видит», «Повезло тому, кто видит меня такой», – писала Ольга.

Одна из подписчиц призналась, что всем интересно знать, с кем она отдыхает.