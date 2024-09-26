Жена певца SHAMANа сделала заявление по поводу развода: «Мы приняли решение совместно и считаем его верным»

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, был в браке с Еленой Мартыновой. Даже на пике популярности он не переставал говорить о жене. Но недавно артист перестал носить обручальное кольцо. В беседе с журналистами он заверил, что никогда его и не носил. Однако 26 сентября в Сети появились слухи, что он разводится с супругой. Поклонники не могли в это поверить. Однако на этот раз Дронов сделал официальное заявление. Он подтвердил, что разводится с Еленой и отметим, что это обоюдное решение. Певец не стал утаивать, что это произошло из-за его загруженного графика работы.

Вскоре Мартынова тоже вышла на связь и сделала заявление.

«Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», – сказала она.

Напомним, что Елена старше Ярослава на 14 лет. Ранее она была в отношениях с писателем Александром Цыпкиным. А Дронов состоял в браке с учительницей пения Мариной Рощупкиной четыре года. От этих отношений у него есть дочка Варвара.