Софья Синицына отреагировала на слухи о романе с Федором Бондарчуком: «Все поздравляют, как будто день рождения»

Федор Бондарчук давно стал успешным актером, а также режиссером. Раньше с ним была Светлана, которая родила от него двоих детей. Но их брак распался, когда Федор увлекся молодой актрисой Паулиной Андреевой. В 2019 году они сыграли свадьбу, а спустя два года у них родился сын Иван. Примечательно, что на днях появилась новость, что они разводятся. Слухи об этом возникают не в первый раз. Режиссер перестал носить обручальное кольцо, чем и спровоцировал слухи о разладе в отношениях. А в Сети стали активно обсуждать, что разлучницей стала 29-летняя актриса Софья Синицына.

Она не стала молчать и решила посмеяться над тем, что пишут про нее и режиссера.

«Творческое разногласие — название твоего Telegram-канала», — иронично отметила Софья. «Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют!» – также добавила она.

Примечательно, что сблизится Бондарчук с ней мог на съемках сериала «Чистые». Она ранее была в отношениях с Павлом Табаковым и родила от него дочку Мию. До этого у нее был роман с Никитой Тарасовым, который снимался в сериале «Кухня».