Григорий Лепс назвал женой свою 18-летнюю возлюбленную Аврору

Григорий Лепс не перестает удивлять поклонников. В этом году он заговорил о личной жизни. На одной из премий певец вышел в свет с Авророй Киба, которая оказалась 18-летней студенткой. Примечательно, что позже он также намекнул, что сделал ей предложение руки и сердца. В соцсетях Аврора стала демонстрировать кольцо с бриллиантом. При этом артист отмечал, что пока она думает над его предложением. Летом они посетили «Новую волну» в Сочи вместе. А на днях девушка улетела в Лондон на учебу, так как поступила в престижный колледж. Поклонники подумали, что роман затухает, но теперь Лепс сделал новое заявление.

Во время одного из выступлений фанат подарил певцу картину с изображением женщины.

«Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» – выпалил артист.

Однако ни о какой свадьбе он не рассказывал. Молчит про торжество и Аврора. Возможно, что Григорий авансом назвал ее супругой, так как мечтает о совместной жизни с ней. Напомним, что теперь они меньше времени будут проводить вместе. У Лепса нет английской визы, поэтому он не сможет ее навещать.