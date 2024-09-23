«Жигалова вдохновлялась успехом Сысоевой?»: в Сети обсуждают, как лихо закрутились интриги в шоу «Звезды в джунглях»

Канал ТНТ презентовал широкой аудитории новое реалити — «Звезды в джунглях». У десяти российских селебрити снова началась череда диких приключений, в результате которых какой-то счастливчик сможет увезти с собой домой и денежный приз, и почетный статус. На этот раз Ольга Бузова и Михаил Галустян заманили наивных участников в дебри Колумбии.
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Шоураннеры не стали развозить сюжет и уже в первом выпуске устроили голосование на вылет. Не успев распробовать амазонскую экзотику, проект покинула Дана Борисова. К счастью для телезрителей — не без скандала. Teleprogramma.org решила погрузиться в суть разборок и узнать, что больше всего возмутило болельщиков шоу.
Дана Борисова и Алена Жигалова стали самыми возрастными участницами «Звезды в джунглях»
Команда выживальщиков нового реалити в составе десяти человек оказалась очень разношерстной. Так что конфликты назрели прямо на вступительном состязании, когда 48-летняя Дана Борисова и 43-летняя Алена Жигалова прошли полосу препятствий так, что вся команда потеряла время.
Алекса: «Не просто так, ой не просто организаторы засунули Дану и Блин к этим малолеткам».
Зарик: «Нормально они полетели, похудеть и отдохнуть от серых будней, очень достойная цель».
Светлана Светлана: «В конкурсе Дана была хуже всех, постоянно ноет, включила суперзвезду. Выгнали на данный момент худшую. Еще бы Алену-интриганку вслед за ней!»
Anastasia: «Мне было жалко Дану, как волки накинулись».
Дана Борисова на проекте «Звезды в джунглях». Фото: ТНТ
Конфликт Даны Борисовой и Дарьи Блохиной на шоу «Звезды в джунглях»
Дарья Блохина — знаменитая актриса дубляжа. Ее голос так или иначе слышали все россияне, а вот лицо и характер большинство увидело только сейчас. Раскрылась участница через призму своего отношения к Дане Борисовой.
А развела эти разборки Алена Жигалова, которая сначала вынудила Дарью озвучить свою позицию, а потом вывернула все так, как будто Блохина инициировала интригу первая. Бдительные зрители сразу же взяли это на заметку.
Анастасия Ефимова: «Блохина честно сказала: мне Борисова менее всего по духу близка, поэтому буду голосовать против нее. А там уже эта Алена раздула ситуацию, и Борисова обиделась. Так-то все знали, куда едут, в голосовании весь смысл. Чего обижаться и играть в жертву? Ну и объективно Борисова и самая слабая, и самая противная. Так что неудивительно все было. А то начали: буллинг, сговорились. Нет, просто она противная, и никто не хочет с ней общаться».
Аля: «Алена вдохновлялась успехом Сысоевой? Поэтому неглупый и знающий как работать с аудиторией человек говорит на камеру провокационные вещи?»
Анна: «Алена прикольная, смешные комментарии дает, я над ней смеюсь. Даже если будет строить коалиции, то даст шоу перчинку».
Оксана: «У Даны плоский юмор, который не все поняли».
mxtt: «Больше всех приятна Даша, спокойная, милая и честная, по крайней мере. Но, скорее всего, ее быстро сольют, что очень жаль. Остальные неприятны. Смотреть на цирк Натана и Лерчика, исходящую из Алены грязь… Когда уже сценаристы поймут, что людям приятнее смотреть не на скандалы, а на честную и красивую игру. Этим и понравилась первая серия шоу про деревню с Искандаровой».
Дарья Блохина на проекте «Звезды в джунглях». Фото: ТНТ
Конфликт Даны Борисовой и Дани Вахрушева на шоу «Звезды в джунглях»
Даня Вахрушев — артист, чье лицо постоянно мелькает на экранах. Его нестандартная внешность обеспечила ему узнаваемость, а вот моральные качества полноценно раскрылись именно на проекте. Он сразу признался, что ничего не может поделать со свой ненавистью к Алене Жигаловой и Лерчек. А по ходу дела в этот список залетела и Дана Борисова.
Конфликт между Даной и Даней разгорелся на почве личной неприязни и быстро перешел на личности. Несмотря на то что Борисова многим телезрителям неприятна, большинство поддержало ее в сложившейся ситуации.
Дина: «Дана сказала им: «Я была в реалити шоу «Последний герой» с такими легендами, как Сергей Бодров, Владимир Меньшов, Жанна Фриске. А вы кто такие, вообще? Ничего из себя не представляете». Потом еще кинула в них косметикой и трусами, которыми с ней поделились девочки. После ее слов мне тоже стало грустно от того, как сейчас измельчали звезды».
Людмила: «Если бы Дана еще осталась хоть на пару выпусков, всех бы их вывела на чистую воду, все бы показали, кто есть на самом деле. Она прямолинейна, а их это бесит».
GIRL’S CLUB by Anna BB: «Ссора двух никому не интересных людей. В принципе и под окном на лавочке такое можно увидеть. Все равно с женщиной так нельзя, парень реально жалок».
Лариса: «Дана — легенда ТВ, вся страна в свое время смотрела на нее как на королеву красоты, и в отличии от других она не побоялась рассказать о своих проблемах и боролась с ними не скрываясь, молодец, не лицемерка, как, к сожалению, многие».
Natalia: «Актеришка, который с Даной закусился, — мерзкий тип. Дана тоже была лишней на этом проекте. Она потеряла свою репутацию давно и публике уже не интересна».
Елена Лавриенко: «Мне Дана интересней, чем другие».
Olechka_snezka: «Дану жалко, а этот, который ее обозвал, даже не помню как зовут, такой мерзкий, мало того, что страшный, так еще и бесит ужас как».
Даниил Вахрушев на проекте «Звезды в джунглях». Фото: ТНТ
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