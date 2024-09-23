«Жигалова вдохновлялась успехом Сысоевой?»: в Сети обсуждают, как лихо закрутились интриги в шоу «Звезды в джунглях»

Канал ТНТ презентовал широкой аудитории новое реалити — «Звезды в джунглях». У десяти российских селебрити снова началась череда диких приключений, в результате которых какой-то счастливчик сможет увезти с собой домой и денежный приз, и почетный статус. На этот раз Ольга Бузова и Михаил Галустян заманили наивных участников в дебри Колумбии.

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Шоураннеры не стали развозить сюжет и уже в первом выпуске устроили голосование на вылет. Не успев распробовать амазонскую экзотику, проект покинула Дана Борисова. К счастью для телезрителей — не без скандала. Teleprogramma.org решила погрузиться в суть разборок и узнать, что больше всего возмутило болельщиков шоу.

Дана Борисова и Алена Жигалова стали самыми возрастными участницами «Звезды в джунглях»

Команда выживальщиков нового реалити в составе десяти человек оказалась очень разношерстной. Так что конфликты назрели прямо на вступительном состязании, когда 48-летняя Дана Борисова и 43-летняя Алена Жигалова прошли полосу препятствий так, что вся команда потеряла время.