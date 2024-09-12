Что сказала мама Даны Борисовой, когда узнала о ее участии в «Звездах в джунглях»: «Сразу сдавайся!»

22 сентября на ТНТ стартует новое реалити — «Звезды в джунглях». Известно, что шоу снималось на берегу моря, у притоков Амазонки, в окружении агрессивной дикой природы, с тропическими ливнями и москитами. К тому же селебрити проживали в лагере практически без еды. Чтобы купить ее, им приходилось зарабатывать «монеты» на испытаниях.

В День семейного общения, 12 сентября, участница шоу Дана Борисова рассказала изданию Teleprogramma.org , как ее участие в проекте восприняли близкие.

«Мама очень смешно отреагировала. Она всегда немного преувеличивает мои проблемы с зависимостью и со здоровьем. Поэтому она мне сразу сказала: «Господи, Даночка, с твоим-то здоровьем, сразу сдавайся», хотя еще даже шоу не видела. Потом уже моя дочка Полина с ней провела воспитательную работу, заставила ее посмотреть первую серию, рассказала более подробно. И мама загорелась, решила меня поддержать. А Полинка сначала с энтузиазмом отнеслась к тому, что я поеду на шоу, хотя реалити она не особо любит. Ей нравится смотреть корейские сериалы, дорамы. А тут она начала смотреть пятый сезон «Звезд в Африке» и так подсела, что смотрела двое суток напролет как нескончаемый сериал. И сказала: «Мама, почему же я раньше такие шоу не смотрела?» — поведала ведущая.

Другой участник проекта ТНТ, Игорь Чехов, заявил, что у него не было проблем с родственниками, поскольку они уже участвовали в реалити, хоть и не побеждали в них.

«А я еще даже не участвовал, поэтому с удовольствием поехал, чтобы проверить себя на прочность», — сказал нашему журналисту Игорь Чехов.

Отметим, что шоу будут показывать каждое воскресенье в 18:30.