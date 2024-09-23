Егор Холявин из «Дома-2» — о «Звездах в джунглях»: «Это стадо, начавшее войну против Даны Борисовой»

Против 48-летней Даны Борисовой в новом телепроекте ТНТ «Звезды в джунглях» моментально образовалась коалиция и отправила ее на испытание на вылет. В итоге телеведущая не смогла пройти их, проиграв 30-летней актрисе Дарье Блохиной.

Звезда шоу «Дом-2» Егор Холявин отлично знает, как непросто вживаться в незнакомый коллектив и завоевывать в нем положение. А потому встал на сторону знаменитой блондинки.

«Дана Борисова — это вишенка на торте данного шоу. И как бы команда не сопротивлялась ведущей, редакторы дали всем понять, что она эксклюзив, когда ввели ее в шоу вне команды. Да, в такие моменты находятся люди, которым это не нравится, которые чувствуют себя слабее на фоне Борисовой. Они собираются в коллективы. Но в данном случае, это не коллектив, не команда, не герои. Это стадо, которое начало игру против Даны Борисовой, которая имеет свое, индивидуальное мнение. И это мнение, видимо, было многим не по нраву, поэтому они и собрались в шайку-лейку, — высказался Егор Холявин журналисту Teleprogramma.org.

Отметим, что Егор Холявин сам сталкивался с буллингом. Появившись в шоу «Дом-2», он не раз слышал нелицеприятные высказывания по поводу лишнего веса и того, что он ничего не добьется. Однако он не только похудел со 165 кг до 80 кг, но и весьма успешен вне проекта. В настоящий момент он консультирует людей в вопросах похудения. Как участник телестройки живет сейчас, читайте в нашем эксклюзивном интервью.