«Икона Якубович» и «Ростовский стриптизер с дырявым носком»: кому пророчат победу зрители шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Ольга Якубович с ходу стала фавориткой нового сезона. Фото: ТНТ/скриншот
Второй сезон реалити только стартовал, а фанаты уже выбрали себе любимчиков.
Канал ТНТ снова запустил шоу, которое способно пощекотать нервы даже самым упрямым скептикам. Второй сезон реалити «Экстрасенсы. Реванш» стал долгожданной премьерой осени для всех любителей эзотерики. И судя по первым выпускам — зрелище и страсти только будут набирать обороты. Так что никто не будет разочарован.
Изюминкой проекта является то, что свои способности демонстрируют колдуны и ведьмы, которые уже знакомы телезрителю по предыдущим сезонам. Однако в попытке взять реванш они должны продемонстрировать, что смогли заметно улучшить навыки за время своего отсутствия в проекте. Ведь если они победят, то противостоять им будут чернокнижник Влад Череватый и медиум Олег Шепс.
Ольга Якубович сразила зрителей «Экстрасенсы. Реванш» наповал
Эффектная, вся в черном, любовная ведьма явила себя во втором выпуске. Ей оказались рады не только Марат Башаров и жюри, но и интернет-пользователи. В 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов» (стартовал 25 сентября 2021 года) она вышла в финал, но проиграла Максиму Левину. Как, собственно, и Влад Череватый. Поклонники Ольги с нетерпением ждали, когда придет ее время. И вот, несомненно, оно настало.
АленаДоля: «Ой, Олечка, такая она приятная. Просто возьмите ее без реваншей в «битву»! За ней интересно было бы наблюдать. Не все ж скандалистов набирать».
Ирина Стрембицкая: «Она, конечно, хороша. Но мне кажется, что хоть как она будет проходить, но ее выведут в победители. Реабилитируются за прошлый раз».
Праздник жизни: «Якубович — икона, конечно, вот кого в «Битве сильнейших» хотелось бы видеть».
Ольга Якубович в этом сезоне заигрывает с темной стороной. Фото: ТНТ/скриншот
На данный момент Якубович — бесспорная фаворитка гонки. Однако ее все же не все принимают. Мало того, что Ольга изменилась внешне (не с помощью магии, а с помощью возможностей современной косметологи), так ее начало серьезно утягивать на темную сторону.
«Два года назад пришла белой ведьмой, сегодня она стала черной. Уже она видит и бесов, и демонов!» — не удержал возмущения Влад Череватый.
От пользователей Сети тоже не укрылось то, что Якубович не сидела сложа руки все это время.
channel32583178: «Обворожительная… Переделанная…»
channel31125135: «Не знаю, конечно, кому кто нравится, но на Ольгу Якубович смотреть неприятно, вторая Николь Кузнецова — вся напыщенная, в полной пластике, надутые губы, вместо глаз какие-то черные провалы, постоянная неискренняя улыбка. И стала спорить с жюри постоянно, очень вознеслась, в своей душе она уже непревзойденная звезда, короче».
Раньше Ольга Якубович выглядела иначе. Фото: ТНТ/скриншот
Намтар Энзигаль выбился в фавориты «Экстрасенсы. Реванш»
Вторым участником, который вызвал оживленные эмоции у телезрителей, стал Намтар Энзигаль. Колдун-демонолог с черепом под мышкой выглядит и действует более чем инфернально. Вот только есть одно но. В 2019 году Намтар засветился еще в одном проекте, который был посвящен разоблачению людей со сверхспособностями. И некоторые пользователи Сети после этого воспринимать его всерьез уже не могут.
Marta Watch: «Чернокнижник Намтар. Стоило только увидеть, сразу улыбнулась. Ростовский стриптизер, скандальную фотосессию устроивший, с дырявым носком пришел помогать. Есть документальный фильм, там как раз рассказывают, как на самом деле обманывают эти актеры. Смотрю просто как сериал всех этих экстрасенсов».
Намтар Энзигаль снова участвует в борьбе за звание лучшего мистика. Фото: ТНТ/скриншот
«Экстрасенсы. Реванш» смотрят даже скептики
Отдельная тема в комментариях посвящена тому, что шоу — и выеденного яйца не стоит. Рассуждать, спорить и фантазировать в эзотерическом ключе можно вечно. Выиграет тот, кто больше убежден в своей правоте и сможет убедить других. Доказательств-то все равно не будет. Однако рационализм этих людей не мешает им следить за сюжетом мистического проекта.
your horror: «Если гипнолог без экстрасенсорных способностей так читает гостей, то это еще раз доказывает, что никаких экстрасенсов не существует. Поэтому Шепс и позавидовал ему».
Тафиня-Графиня: «Шоу — и этим все сказано! Удивляет то, что кто-то верит, что все это правда».