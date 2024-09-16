«Икона Якубович» и «Ростовский стриптизер с дырявым носком»: кому пророчат победу зрители шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Канал ТНТ снова запустил шоу, которое способно пощекотать нервы даже самым упрямым скептикам. Второй сезон реалити «Экстрасенсы. Реванш» стал долгожданной премьерой осени для всех любителей эзотерики. И судя по первым выпускам — зрелище и страсти только будут набирать обороты. Так что никто не будет разочарован.

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Изюминкой проекта является то, что свои способности демонстрируют колдуны и ведьмы, которые уже знакомы телезрителю по предыдущим сезонам. Однако в попытке взять реванш они должны продемонстрировать, что смогли заметно улучшить навыки за время своего отсутствия в проекте. Ведь если они победят, то противостоять им будут чернокнижник Влад Череватый и медиум Олег Шепс .

Ольга Якубович сразила зрителей «Экстрасенсы. Реванш» наповал

Эффектная, вся в черном, любовная ведьма явила себя во втором выпуске. Ей оказались рады не только Марат Башаров и жюри, но и интернет-пользователи. В 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов» (стартовал 25 сентября 2021 года) она вышла в финал, но проиграла Максиму Левину. Как, собственно, и Влад Череватый . Поклонники Ольги с нетерпением ждали, когда придет ее время. И вот, несомненно, оно настало.