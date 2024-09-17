Дочь Седоковой стала любимицей публики, а Марина Федункив разочаровала: в Сети обсуждают реалити «Первые на деревне»
Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич стала участницей реалити. Фото: ТНТ
Канал ТНТ презентовал шоу, где блогерам приходится выживать в сельских условиях.
Несмотря на то что в проекте «Первые на деревне» не было заявлено ни одной знаменитости с громким именем, премьерный выпуск привлек к экранам огромное количество телезрителей. Создатели сделали хитрую ставку и не прогадали — население жаждало страданий напыщенных блоггеров в деревенских условиях.
Социальный эксперимент по перевоспитанию «профессиональных бездельников» только начался, поэтому брезгливое выражение не сходит с лиц участников. Равно как недоумение не сходит с лиц телезрителей — неужели эти ребята всерьез считают, что мир крутится вокруг контента и просмотров?
Юные блогеры оказались «Первыми на деревне» вдали от роскоши
Создатели хорошо обыграли слово «роскошь». На английском это — luxury, звучит как «лакшери». Однако сейчас в тренде искажать его произношение до «лухари». Добавляем всего одну букву и получаем — «глухари». Название экранной деревни вдали от латте на миндальном молоке, брендовой одежды и Интернета.
Изначальный состав участников реалити «Первые на деревне». Фото: ТНТ
Этот тонкий юмор от создателей телезрители оценили, а вот то, что участников представляют как «юных блогеров», — нет. Да, самой младшей Алине — 19 лет, а старшему Мухе — 38. Разброс достаточно обширный, но юностью в большинстве своем не пахнет.
Марина: «Какие юные блогеры, особенно этот Муха? Бездельники профессиональные».
Людмила: «Юные блогеры. Я конечно понимаю, что сейчас и в 30 лет полно юных и не приспособленных к жизни».
Снежок: «Я очень обрадовалась, что некоторые в 21 год выглядят так же, как я в 36».
Среди блогеров – психологов – сексологов – предпринимателей – исполнителей – артистов в шоу оказалась дочь Анны Седоковой — Алина Белькевич. В свои 19 лет девушка стремится заявить о себе как о самостоятельной личности, которая должна быть интересна сама по себе, а не из-за привязки к звездной матери.
Кажется, что Белькевич выбрала идеальное место для реализации своих желаний. И внешне, и внутренне Алина пришлась зрителям по душе. В ней не нашли манерности и лишних кривляний, которые так отталкивают от остальных. Да и от экспериментов с внешностью звездная дочь пока еще держится вдалеке.
Людмила: «Очень приятная девочка дочка Седоковой. Алина. Удивительно неиспорченный человечек. А то некоторые завтракать только в ресторанах привыкли. И без маски на лице с утра ну никак. Когда успели привыкнуть. Наверное, с молоком мамы впитали. Смешные».
И точка: «Нравится только Настюша Бэдбарби и дочь Седоковой. Пока что остальных особо не раскрыли. Женя и Оля — кринж, хотя им по 30–34 года ведут себя некрасиво для своего возраста».
Елена: «Ведущие огонь. Мужчины-участники ни рыба ни мясо. Девки страшные. Почти все жертвы пластики».
Ольга: «По первой серии самой адекватной, по моему мнению, является дочь Седоковой — Алина. Без визгов, кривляний и заламывания рук».
Дочь Анны Седоковой выделяется среди других девчонок на проекте. Фото: ТНТ
Марина Федункив терпит фиаско в реалити «Первые на деревне»
Светлана: «Мне понравилось шоу. Ребята — молодцы, удивили! Если честно, я думала половина запросятся домой сразу! Не понравилась ведущая Марина, не ее это сто процентов. Смотреть буду!»
Алена: «Мне понравилось шоу. Участников интересно узнавать. Единственное, мне не понравилось, как ведет Марина. Я не думала, что она меня разочарует. Как будто текст забыла выучить. Постоянно запиналась».
В остальном в Сети ощущается заметное противоречие. Кому-то формат понравился, кто-то не выдержал пространных рассуждений участников о том, какой должна быть жизнь. Но одно понятно: проект своего зрителя найдет обязательно.
ANJA BRIL: «Шоу классное, очень красивые интерьеры, локации, участники интересные. Не перематывала даже».
Светлана: «Начала смотреть и выключила, пустое шоу, как и сами участники».
45050 45050: «Пока вяленько начали. Испытания слабые, участники тоже. Такое, я бы сказала, дешевенькое реалити».
Тома: «Выяснили уже, есть там самый здоровый и наоборот? Приз тоже будет жалостью вымолен?»
Svetlana: «Я умилялась… Не могу — и воняет, а в сыр домашний вцепились, как никогда не ели такого в Амстердамах...»