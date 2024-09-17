Дочь Седоковой стала любимицей публики, а Марина Федункив разочаровала: в Сети обсуждают реалити «Первые на деревне»

Этот тонкий юмор от создателей телезрители оценили, а вот то, что участников представляют как «юных блогеров», — нет. Да, самой младшей Алине — 19 лет, а старшему Мухе — 38. Разброс достаточно обширный, но юностью в большинстве своем не пахнет.

Марина: «Какие юные блогеры, особенно этот Муха? Бездельники профессиональные». Людмила: «Юные блогеры. Я конечно понимаю, что сейчас и в 30 лет полно юных и не приспособленных к жизни». Снежок: «Я очень обрадовалась, что некоторые в 21 год выглядят так же, как я в 36».

Дочь Анны Седоковой участвует в реалити «Первые на деревне»

Среди блогеров – психологов – сексологов – предпринимателей – исполнителей – артистов в шоу оказалась дочь Анны Седоковой — Алина Белькевич. В свои 19 лет девушка стремится заявить о себе как о самостоятельной личности, которая должна быть интересна сама по себе, а не из-за привязки к звездной матери.

Кажется, что Белькевич выбрала идеальное место для реализации своих желаний. И внешне, и внутренне Алина пришлась зрителям по душе. В ней не нашли манерности и лишних кривляний, которые так отталкивают от остальных. Да и от экспериментов с внешностью звездная дочь пока еще держится вдалеке.