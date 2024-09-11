Лерчек — о своем участии в шоу «Звезды в джунглях»: «Мама переживала, увидев, насколько я похудела»

Блогер Валерия Чекалина ( Лерчек ) вошла в состав участников шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. При этом знаменитость призналась Teleprogramma.org , что решилась на это не сразу, переживая за своих близких.

«Я очень долго думала, участвовать ли мне в этом шоу, так как не знала, на какой срок затянутся съемки, ведь они могут занять и несколько месяцев. Боялась так надолго уехать и быть вдали от семьи, от моих детей. Но меня все поддержали! Дети очень сильно хотят, чтобы мама выиграла, будут смотреть и болеть за меня.

Моя мама переживала. Особенно когда я вернулась и она увидела, насколько я похудела. И я ей рассказывала о некоторых испытаниях. Думаю, когда она начнет смотреть шоу, то будет очень сильно нервничать и переживать за меня. Но я сделала максимум и уверена, что вся моя семья будет мной гордиться!» — рассказала Валерия.