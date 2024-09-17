«Не был бы запасным»: как бы жил принц Гарри, если бы Меган Маркл не увезла его в Америку

Принцу Гарри есть в кого бунтовать

Но если присмотреться к биографии Гарри, то едва ли все выглядит настолько безоблачным . Дело в том, что младший брат принца Уильяма всегда был смутьяном - его поведение члены королевской семьи не принимали, а зачастую терпели. Парень пошел характером в маму, принцессу Диану. И также, как она, не признавал никаких правил.

Леди Ди презирала королевских советников , которых пренебрежительно называла «серыми костюмами». Вот и Гарри едва ли стал бы слушать наставления и соблюдать протокол. Тем более, что особых мотивов у него не было. С одной стороны - эмоциональный человек, который рубит с горяча, а с другой стороны - младший брат будущего короля, которому постоянно указывали на его место при дворе. И оно - рядом с троном, а не на нем.

Такую историю Британия уже знает, кстати. Младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет всю жизнь тяготилась судьбой запасного наследника. Амбициозная и яркая, Маргарет ото всех слышала, что рождена блистать, да и сама была в этом уверена. Вот только к трону ее не подпускали. Но в то же время далеко и не отпускали - ей отказали в браке с любимым мужчиной, ведь ее статус строго определял, кто может и не может быть зятем королевы.