«Не был бы запасным»: как бы жил принц Гарри, если бы Меган Маркл не увезла его в Америку

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А ведь все могло сложиться иначе, если бы принц не встретил Меган Маркл или хотя бы не женился на ней, считают придворные эксперты. Но так ли это на самом деле? Вольную фантазию на больную тему представила Ингрид Сьюард.
«Если бы Гарри остался в Великобритании на 40-й год своей жизни, он, возможно, получил бы именно то, чего всегда хотел. Он больше не был бы запасным - он стал бы главным человеком во многих отношениях. Вместе они с Меган стали бы абсолютным активом в этом поистине ужасном году для всей королевской семьи», - цитирует биографа Daily Mail.
Повальная онкология в королевской семье
По мнению Ингрид, после того, как
«Будучи следующим взрослым в линии престолонаследия после Уильяма, Гарри мог бы сопровождать королеву Камиллу. Вместо этого ей пришлось официально возглавить строй британских и иностранных королевских особ самостоятельно. Печальная правда в том, что присутствие Гарри и Меган в этом году было бы бесценным», - посетовала Ингрид.
... А потом все выздоровели бы, и жили бы долго и счастливо... Совместные ужины, фото, мероприятия. Крепкие объятия дружной и любящей семьи, за которой, утирая слезы радости, с Небес наблюдают Елизавета II,
Принцу Гарри есть в кого бунтовать
Но если присмотреться к биографии Гарри, то едва ли все выглядит
Леди Ди презирала
Такую историю Британия уже знает, кстати. Младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет всю жизнь тяготилась судьбой запасного наследника. Амбициозная и яркая, Маргарет ото всех слышала, что рождена блистать, да и сама была в этом уверена. Вот только к трону ее не подпускали. Но в то же время далеко и не отпускали - ей отказали в браке с любимым мужчиной, ведь ее статус строго определял, кто может и не может быть зятем королевы.
Королева-мать, принцесса Маргарет и трехлетка-Чарльз. Фото: Global Look Press
Принц Гарри живет свою лучшую жизнь
Но вернемся в наше время. Если удержать Гарри от переезда из Великобритании не смогла его семья, то Меган Маркл навряд ли справилась бы с тем, чтобы вытащить его в Америку. Только если бы он сам этого хотел. Слишком уж упрямым получился пятый наследник престола. Но постоянно жить в центре интриг, гасить конфликты и сглаживать углы - не самый простой выбор. И, видимо, Гарри такая перспектива не прельщала.
Да, это сейчас эксперты могут предполагать, как принц Гарри мог
Стоит добавить, что Меган Маркл объяснила решение покинуть Туманный Альбион, а с ним и королевский двор, страхом за свою жизнь и семью. Разумеется, девушка могла сгущать краски и манипулировать. Но стоит помнить о том, что случилось с матерью Гарри, принцессой Дианой, которая стремилась быть собой, игнорируя протокол. Так что возможно именно сейчас принц Гарри живет свою лучшую жизнь, что бы там ни считали биографы.
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