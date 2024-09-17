«Не был бы запасным»: как бы жил принц Гарри, если бы Меган Маркл не увезла его в Америку

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Королевские биографы считают, что младшему сына короля нужно было просто быть поближе к семье.

Принц Гарри отпраздновал 40-летие и вступил в новую пору своей жизни. Пятый по счету наследник британского престола по-прежнему живет отдельно от королевской семьи в Америке. Отношения с родственниками испорчены, привилегии недоступны. Вот и остается самостоятельно реализовываться в этом мире и потихоньку тратить наследство, оставленное от матери и прабабушки.

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А ведь все могло сложиться иначе, если бы принц не встретил Меган Маркл или хотя бы не женился на ней, считают придворные эксперты. Но так ли это на самом деле? Вольную фантазию на больную тему представила Ингрид Сьюард.

«Если бы Гарри остался в Великобритании на 40-й год своей жизни, он, возможно, получил бы именно то, чего всегда хотел. Он больше не был бы запасным - он стал бы главным человеком во многих отношениях. Вместе они с Меган стали бы абсолютным активом в этом поистине ужасном году для всей королевской семьи», - цитирует биографа Daily Mail.

Принц Гарри отпраздновал 40-летие. Фото: Global Look Press

Повальная онкология в королевской семье

По мнению Ингрид, после того, как здоровье короля Карла III и принцессы Уэльской пошатнулось, Гарри мог бы получить особую роль при дворе. Пока отец был занят борьбой с онкологией, а принц Уильям заботился о Кейт Миддлтон, не королева Камилла, а Гарри стал бы замещать титулованных родственников на всех важных мероприятиях. Он бы заметно усилил влияние и нарастил важные связи.

«Будучи следующим взрослым в линии престолонаследия после Уильяма, Гарри мог бы сопровождать королеву Камиллу. Вместо этого ей пришлось официально возглавить строй британских и иностранных королевских особ самостоятельно. Печальная правда в том, что присутствие Гарри и Меган в этом году было бы бесценным», - посетовала Ингрид.

... А потом все выздоровели бы, и жили бы долго и счастливо... Совместные ужины, фото, мероприятия. Крепкие объятия дружной и любящей семьи, за которой, утирая слезы радости, с Небес наблюдают Елизавета II, принц Филипп и, конечно же, принцесса Диана. Наверное именно так представляет Ингрид Сьюарт альтернативную реальность Гарри, где они с Меган Маркл остались бы при дворе в злосчастном 2020 году. Или Маркл вообще не случилось бы в его жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу в 2018 году. Фото: Global Look Press

Принцу Гарри есть в кого бунтовать

Но если присмотреться к биографии Гарри, то едва ли все выглядит настолько безоблачным. Дело в том, что младший брат принца Уильяма всегда был смутьяном - его поведение члены королевской семьи не принимали, а зачастую терпели. Парень пошел характером в маму, принцессу Диану. И также, как она, не признавал никаких правил.

Леди Ди презирала королевских советников, которых пренебрежительно называла «серыми костюмами». Вот и Гарри едва ли стал бы слушать наставления и соблюдать протокол. Тем более, что особых мотивов у него не было. С одной стороны - эмоциональный человек, который рубит с горяча, а с другой стороны - младший брат будущего короля, которому постоянно указывали на его место при дворе. И оно - рядом с троном, а не на нем.

Такую историю Британия уже знает, кстати. Младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет всю жизнь тяготилась судьбой запасного наследника. Амбициозная и яркая, Маргарет ото всех слышала, что рождена блистать, да и сама была в этом уверена. Вот только к трону ее не подпускали. Но в то же время далеко и не отпускали - ей отказали в браке с любимым мужчиной, ведь ее статус строго определял, кто может и не может быть зятем королевы.

Королева-мать, принцесса Маргарет и трехлетка-Чарльз. Фото: Global Look Press

Принц Гарри живет свою лучшую жизнь

Но вернемся в наше время. Если удержать Гарри от переезда из Великобритании не смогла его семья, то Меган Маркл навряд ли справилась бы с тем, чтобы вытащить его в Америку. Только если бы он сам этого хотел. Слишком уж упрямым получился пятый наследник престола. Но постоянно жить в центре интриг, гасить конфликты и сглаживать углы - не самый простой выбор. И, видимо, Гарри такая перспектива не прельщала.

Да, это сейчас эксперты могут предполагать, как принц Гарри мог реализоваться в семейной структуре. Но с большой вероятностью - если бы он безотлучно был при дворе, то мог бы так и остаться частью свиты первых.

Стоит добавить, что Меган Маркл объяснила решение покинуть Туманный Альбион, а с ним и королевский двор, страхом за свою жизнь и семью. Разумеется, девушка могла сгущать краски и манипулировать. Но стоит помнить о том, что случилось с матерью Гарри, принцессой Дианой, которая стремилась быть собой, игнорируя протокол. Так что возможно именно сейчас принц Гарри живет свою лучшую жизнь, что бы там ни считали биографы.

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