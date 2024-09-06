Одна стала королевой, а другая родила бастарда: как принц Филипп изменял Елизавете II и кто из наследников пошел по его стопам

Британская королевская семья поколениями хранит многочисленные скелеты в шкафу, поиск и обсуждение которых — любимейшее развлечение подданных. То, что навсегда должно оставаться в тайне, нет-нет да и всплывет наружу спустя годы. Что и произошло с
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Известно, что принца Филиппа, герцога Эдинбургского, и при жизни подозревали в неверности высокопоставленной жене. Самые популярные слухи (не имеющие под собой каких-либо реальных доказательств) кружили вокруг имени Галины Улановой — звезды советского балета.
На этой истории создатели сериала «Корона» построили сюжет первых серий второго сезона. Они не стали придумывать некий собирательный образ женщины, которую муж королевы мог бы тайно желать, а сделали вполне непрозрачный намек на то, что между Улановой и Филиппом была связь. Тогда многие фанаты сериала приняли эту выдумку за чистую монету. Так ли это — уже не узнать. А вот что реально стало
Отношения Елизаветы II и принца Филиппа принято считать образцовыми. Фото: Global Look Press
В британской королевской семье случился запоздалый секс-скандал
Елизавета и Филипп сыграли свадьбу 20 ноября 1947 года. Ей на
Но поражает даже не это. А то, что любовницей принца называют 19-летнюю девушку, которая умудрилась состоять в интиме не только с супругом королевы Британии, но и с агентом ГРУ, советским военно-морским атташе Евгением Ивановым и британским военным министром Джоном Профьюмо. По всей вероятности, Кристин умела производить впечатление на влиятельных мужчин своего времени.
Королевская семья со старшими детьми, 1952 год. Фото: Global Look Press
Грехи герцога Эдинбургского припоминают его сыну — Карлу III
Принц Филипп умер в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, а Елизавета II — в сентябре 2022-го, в 96 лет, меньше чем через полтора года после смерти мужа. Так что шок-контент от ФБР стал ударом только для поклонников этого благородного союза, а не самих фигурантов истории. Ведь брак королевы Британии считался образцово-показательным — супруги прожили вместе 73 года, воспитали четверых детей и являли собой пример истинной любви.
Растревоженные королевские фанаты, не имея возможности адресно пожурить герцога Эдинбургского, начали припоминать грешки его живых потомков и связывать их с плохой наследственностью. Ходить далеко не пришлось, у руля туманного Альбиона сейчас стоит первенец Филиппа —
Принц Чарльз был несчастливо женат на принцессе Диане, 1985 год. Фото: Global Look Press
В 1989 году австралийское издание New Idea опубликовало распечатку шестиминутного телефонного разговора, в котором женатый на принцессе Диане будущий король Карл III в интимных деталях рассказывает замужней
Тогда последствия этого инцидента считались фатальными. Половина опрошенных британцев высказались против того, чтобы Чарльз занял престол, а Камилла подверглась жесточайшей травле. Этот сор из избы
Коронация Карла III и Камиллы, 2023 год. Фото: Global Look Press
Грехи короля Карла припоминают и его сыну — принцу Уильяму
Но сейчас, оглядываясь назад сквозь время, удивляешься превратностям судьбы. Проштрафившийся претендент на престол занял свое законное место, ненавистная всем
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Брак принца Уильzма и
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Чем больше принц Уильям появлялся на различных мероприятиях без сопровождения блистательной супруги, тем чаще всплывало в Сети имя Роуз Ханбери — замужней высокопоставленной особы, которую раньше подозревали в связи с будущим королем. Ей даже приписали рождение внебрачного наследника трона, мол, один из ее сыновей — от Уильяма. Однако по факту пока Уэльского уличить в нечем. Он, как и дед, ходит по краю чисто по слухам, домыслам и конспирологическим теориям неугомонных любителей скелетов в королевских шкафах.
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