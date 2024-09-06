Одна стала королевой, а другая родила бастарда: как принц Филипп изменял Елизавете II и кто из наследников пошел по его стопам

Британская королевская семья поколениями хранит многочисленные скелеты в шкафу, поиск и обсуждение которых — любимейшее развлечение подданных. То, что навсегда должно оставаться в тайне, нет-нет да и всплывет наружу спустя годы. Что и произошло с пикантными секретиками ныне покойного принца Филиппа, супруга ныне покойной королевы Британии Елизаветы II.

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Известно, что принца Филиппа, герцога Эдинбургского, и при жизни подозревали в неверности высокопоставленной жене. Самые популярные слухи (не имеющие под собой каких-либо реальных доказательств) кружили вокруг имени Галины Улановой — звезды советского балета.