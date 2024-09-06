Одна стала королевой, а другая родила бастарда: как принц Филипп изменял Елизавете II и кто из наследников пошел по его стопам

Фото: Global Look Press

ФБР нанесло удар по репутации покойного герцога Эдинбургского, а народные возмущения достались его живым потомкам.

Британская королевская семья поколениями хранит многочисленные скелеты в шкафу, поиск и обсуждение которых — любимейшее развлечение подданных. То, что навсегда должно оставаться в тайне, нет-нет да и всплывет наружу спустя годы. Что и произошло с пикантными секретиками ныне покойного принца Филиппа, супруга ныне покойной королевы Британии Елизаветы II.

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Известно, что принца Филиппа, герцога Эдинбургского, и при жизни подозревали в неверности высокопоставленной жене. Самые популярные слухи (не имеющие под собой каких-либо реальных доказательств) кружили вокруг имени Галины Улановой — звезды советского балета.

На этой истории создатели сериала «Корона» построили сюжет первых серий второго сезона. Они не стали придумывать некий собирательный образ женщины, которую муж королевы мог бы тайно желать, а сделали вполне непрозрачный намек на то, что между Улановой и Филиппом была связь. Тогда многие фанаты сериала приняли эту выдумку за чистую монету. Так ли это — уже не узнать. А вот что реально стало достоянием общественности, так это рассекреченные недавно данные ФБР, в которых рассказывается про 19-летнюю любовницу герцога Эдинбургского.

Отношения Елизаветы II и принца Филиппа принято считать образцовыми. Фото: Global Look Press

В британской королевской семье случился запоздалый секс-скандал

Елизавета и Филипп сыграли свадьбу 20 ноября 1947 года. Ей на момент заключения союза был 21 год, ему — 26 лет. Как сообщает издание Daily Mail, в рассекреченных документах имя герцога Эдинбургского упоминается по делу Профьюмо 1963 года. То есть когда Филипп — уже давно как глубоко женатый человек. Согласно этим тайным сведениям, он имел связь с моделью Кристин Килер и ее подругой Мэнди Райс-Дэвис.

Но поражает даже не это. А то, что любовницей принца называют 19-летнюю девушку, которая умудрилась состоять в интиме не только с супругом королевы Британии, но и с агентом ГРУ, советским военно-морским атташе Евгением Ивановым и британским военным министром Джоном Профьюмо. По всей вероятности, Кристин умела производить впечатление на влиятельных мужчин своего времени.

Королевская семья со старшими детьми, 1952 год. Фото: Global Look Press

Грехи герцога Эдинбургского припоминают его сыну — Карлу III

Принц Филипп умер в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, а Елизавета II — в сентябре 2022-го, в 96 лет, меньше чем через полтора года после смерти мужа. Так что шок-контент от ФБР стал ударом только для поклонников этого благородного союза, а не самих фигурантов истории. Ведь брак королевы Британии считался образцово-показательным — супруги прожили вместе 73 года, воспитали четверых детей и являли собой пример истинной любви.

Растревоженные королевские фанаты, не имея возможности адресно пожурить герцога Эдинбургского, начали припоминать грешки его живых потомков и связывать их с плохой наследственностью. Ходить далеко не пришлось, у руля туманного Альбиона сейчас стоит первенец Филиппа — 75-летний Карл III, интимный телефонный разговор которого в свое время был слит в прессу, вызвав грандиозный секс-скандал.

Принц Чарльз был несчастливо женат на принцессе Диане, 1985 год. Фото: Global Look Press

В 1989 году австралийское издание New Idea опубликовало распечатку шестиминутного телефонного разговора, в котором женатый на принцессе Диане будущий король Карл III в интимных деталях рассказывает замужней Камилле Паркер-Боулз о своей страсти к ней. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Теперь ходившим вокруг этих двоих аристократов слухам нашлось неопровержимое подтверждение.

Тогда последствия этого инцидента считались фатальными. Половина опрошенных британцев высказались против того, чтобы Чарльз занял престол, а Камилла подверглась жесточайшей травле. Этот сор из избы усугубил эмоциональное состояние принцессы Дианы, которая и так уже извела себя подозрениями в неверности мужа. А принцы Уилли и Гарри были еще совсем маленькими, чтобы оставаться без полноценного материнского внимания.

Коронация Карла III и Камиллы, 2023 год. Фото: Global Look Press

Грехи короля Карла припоминают и его сыну — принцу Уильяму

Но сейчас, оглядываясь назад сквозь время, удивляешься превратностям судьбы. Проштрафившийся претендент на престол занял свое законное место, ненавистная всем Камилла Паркер-Боулз имеет статус королевы (и даже не королевы-консорт!) и планомерно завоевывает симпатии народа. А о Диане вспоминают как о культовой фигуре в современной истории Британии. Через восемь лет после предательской телефонной беседы ее не станет. Она успеет развестись с Чарльзом, но не успеет начать новую жизнь.

Теперь под микроскопом личная жизнь 42-летнего принца Уильяма, нынешнего претендента на британский престол. Его брак с Кейт Миддлтон тоже считали бы образцово-показательным. Вот только эту показную идиллию периодически омрачают слухи о неверности Уэльского. Еще бы — с такой-то наследственностью!

Брак принца Уильzма и Кейт Миддлтон тоже принято считать идеальным. Фото: Global Look Press

Эта семья только недавно пережила кризис. В начале 2024 года Кейт Миддлтон неожиданно слегла с серьезной болезнью (по заверению дворца) и пропала из информационного пространства. Это породило множество теорий, в том числе и касающихся личных взаимоотношений принца и принцессы Уэльских.

Чем больше принц Уильям появлялся на различных мероприятиях без сопровождения блистательной супруги, тем чаще всплывало в Сети имя Роуз Ханбери — замужней высокопоставленной особы, которую раньше подозревали в связи с будущим королем. Ей даже приписали рождение внебрачного наследника трона, мол, один из ее сыновей — от Уильяма. Однако по факту пока Уэльского уличить в нечем. Он, как и дед, ходит по краю чисто по слухам, домыслам и конспирологическим теориям неугомонных любителей скелетов в королевских шкафах.

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