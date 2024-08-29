Рисовала смешные открытки с нежными подписями и вызывала моделей для 13-летнего сына: поступки принцессы Дианы, за которые ее осуждают биографы, но обожают сыновья

Считать принцессу Диану леди Совершенством до сих пор готовы тысячи людей по всему миру. Особенное умиление вызывают ее архивные фото с сыновьями Уилли и Гарри. Беззаботная идиллия, которой было суждено разбиться в туннеле под мостом в Париже, оставив незаживающую рану в сердцах юных принцев.
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И все же есть ситуации, которые добавляют к портрету принцессы темные краски. Разумеется, кого-то недостатки или нестандартный подход аристократки могут повергнуть в шок. Вот, мол, скрывали от нас правду, а она на самом деле… На самом деле - она была просто человеком. Неидеальной, но искренне любящей мамой, которую выросшие сыновья до сих пор вспоминают с тоской и теплом.
Сколько нянь для Уильяма и Гарри сменила принцесса Диана?
Известно, что принцесса Диана с трудом контролировала свои эмоции. Она всегда была крайне требовательна к себе и рыдала после каждого выхода на публику. Супруге
Принцесса Диана воспитывала сыновей в любви - в такой, какую могла дать. Фото: Global Look Press
Разумеется, это не могло не сказаться на детях Дианы. К тому же она, в отличие от других членов королевской семьи, не стремилась передать мальчиков на попечение нянь и воспитателей. У леди Ди был опыт общения с детьми, поскольку она работала воспитателем в элитном дошкольном учреждении.
Когда же принцессе приходилось прибегать к помощи посторонних, она старалась, чтобы они не проводили много времени с ее сыновьями и часто меняла персонал. Супруга Чарльза все время боялась, что Уилл и Гарри полюбят кого-то больше, чем маму. Только вдумайтесь! За пять лет она сменила 30 бэби-ситтеров.
Образ принцессы Дианы как идеальной матери стал эталонным. Фото: Global Look Press
Шлепала ли принцесса Диана Уильяма и Гарри в детстве?
Колоссальное напряжение выливалось в потерю контроля. Так что если вам кажется, что Диана сдувала с сыновей пылинки, то это не так. Королевский корреспондент Эшли Уолтон заполучил видео, на котором девушка ударила Уильяма на глазах у друзей. Семилетний мальчик не хотел идти с ней.
«Принц убежал на другой конец поля, чтобы поиграть с друзьями. Явно рассерженная Диана пробежала 100 метров за сыном, схватила его за руку и сильно ударила по попе. Уильям тут же разрыдался. После такой трепки и серьезного выговора принца затолкали на заднее сиденье королевской машины и отвезли в Кенсингтонский дворец», - рассказывает Уолтон.
Едва ли будущий король рыдал от самого шлепка. Скорей всего, эмоциональная мама применяла этот рычаг воздействия и в стенах Букингемского дворца. Но перед товарищами-то совсем другое дело…
Озорные принцы прекрасно знали, что такое шлепок по задней точки. Фото: Global Look Press
Кого принцесса Диана любила больше - Уильяма или Гарри?
Еще один факт: Диана не сумела выдержать баланс между старшим и младшим сыновьями. Так Гарри оказался маминым любимчиком. Хотя супруг принцессы,
«Гарри - весь в мать. Ее ход мыслей был таким: «Я поступлю таким образом, потому что это правильно. Какой еще протокол? Вы о чем?» Младший сын тоже слушает свое сердце. А вот Уильям обратился бы к серым костюмам», - сказал повар. «Серыми костюмами» леди Ди пренебрежительно называла советников.
Как это ни парадоксально, но таким образом принцесса билась за равное отношение к мальчикам. В то время, как при дворе считалось, что тот, кто стоит ближе к престолу, и обласкан должен быть сильнее. Пока Диана и Королева-мать (
Диана хотела, чтобы к ее сыновьям относились одинаково, поэтому любила Гарри больше. Фото: Global Look Press
Почему Уильям иногда смущается, вспоминая о матери?
Диана, как могла, пыталась поддержать и Уильяма. Но они были не на одной волне. Достаточно вспомнить однажды устроенный сюрприз от матери, который заставляет краснеть будущего короля даже сейчас, когда ему уже за 40 лет (
В 90-е годы старший сын Ди увлекался иллюстрациями знаменитых моделей - Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. Однажды он вернулся домой и узнал, что все три супермодели ждут его прямо у него в комнате. Да-да, той самой комнате 13-летнего мальчишки, полностью увешанной их снимками.
«Я был потрясен. Это забавное воспоминание навсегда осталось у меня. Она была моей любящей шутницей, которая вечно меня смущала», - признавался позже Уильям.
Куда более милым была ее привычка подбрасывать Уильяму в школьный ранец смешные открытки с нежными подписями внутри. Он открывал их тайком от одноклассников и учителей и тихо радовался маминому вниманию.
2003 год, Уильяму почти 21, Гарри - 18 лет. Фото: Global Look Press
Какое наследство оставила принцесса Диана сыновьям?
После смерти принцессы многие обсуждали ее нравственный облик. По воле судьбы (или злого умысла) Диана погибла вместе со своим новым возлюбленным. Она ушла в иной мир на перепутье, сбегая от замучившей ее дворцовой жизни, где между тем оставались ее сыновья…
Но Диане, как водится, было не слишком важно, что скажут вслед. Мать принцев словно чувствовала, что не увидит их свадеб, коронации, не подержит на руках внуков. Поэтому Диана оставила звукозаписи, которые поручила Уиллу и Гарри, а также их женам, прослушать в самые важные моменты жизни. Их нашли позже, среди личных вещей погибшей.
Также не забыла мама и финансово поддержать сыновей после смерти. От нее братья получили поровну - по 10 миллионов фунтов стерлингов (почти семьсот миллионов рублей) на каждого в подарок на 30-летие.
В 2021 году принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник их матери, принцессе Уэльской Диане, которой 1 июля исполнилось бы 60 лет. Фото: Global Look Press
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