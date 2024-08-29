Рисовала смешные открытки с нежными подписями и вызывала моделей для 13-летнего сына: поступки принцессы Дианы, за которые ее осуждают биографы, но обожают сыновья

Считать принцессу Диану леди Совершенством до сих пор готовы тысячи людей по всему миру. Особенное умиление вызывают ее архивные фото с сыновьями Уилли и Гарри. Беззаботная идиллия, которой было суждено разбиться в туннеле под мостом в Париже, оставив незаживающую рану в сердцах юных принцев.

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И все же есть ситуации, которые добавляют к портрету принцессы темные краски. Разумеется, кого-то недостатки или нестандартный подход аристократки могут повергнуть в шок. Вот, мол, скрывали от нас правду, а она на самом деле… На самом деле - она была просто человеком. Неидеальной, но искренне любящей мамой, которую выросшие сыновья до сих пор вспоминают с тоской и теплом.