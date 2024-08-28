75-летний Карл III готовится к смерти: какие правки внесены в его секретный протокол

Протокол «Менайский мост» - это четкая последовательность действий на случай смерти короля Карла III. И в этом нет ничего зловещего или жуткого. С Британской Короной связано множество традиций, которые должны быть соблюдены безукоризненно, и похороны монарха - не исключение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Планируется значимое событие задолго до необходимости и буквально по минутам. Ведь когда наступит час, немудрено растеряться.... Не каждый же день произносится фраза «Король умер, да здравствует Король».

Что же содержится в протоколе «Менайский мост»?