75-летний Карл III готовится к смерти: какие правки внесены в его секретный протокол

Протокол «Менайский мост» - это четкая последовательность действий на случай смерти короля Карла III. И в этом нет ничего зловещего или жуткого. С Британской Короной связано множество традиций, которые должны быть соблюдены безукоризненно, и похороны монарха - не исключение.
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Планируется значимое событие задолго до необходимости и буквально по минутам. Ведь когда наступит час, немудрено растеряться.... Не каждый же день произносится фраза «Король умер, да здравствует Король».
Что же содержится в протоколе «Менайский мост»?
Название посмертного плана у каждого монарха Британии индивидуальное. Оно исходит от местности, которая была прочно
75-летний король Карл III потихоньку сдает под гнетом онкологии. Фото: Global Look Press
Разумеется, его детали простым смертным недоступны. На то протокол и секретный. Это требуется для того, чтобы строго следовать правилам безопасности. Известно, что документ содержит список тех, кого первыми оповестят о смерти короля, указание приспустить флаги на госучреждениях, инициация периода официального траура.
Когда был разработан протокол «Менайский мост»?
Протокол на случай смерти Карла III составили сразу после того, как был исполнен его предшественник - «Лондонский мост», то есть после смерти королевы Елизаветы II. При дворе прекрасно понимали, что Чарльз, он же Карл - не молод и траурные распоряжения могут потребоваться в любую минуту. Спустя некоторое время стало понятно, что «Менайский мост» актуален, как никогда. Ведь у новоиспеченного монарха
Да, он проходит лечение и старается вести активный образ жизни, но в последнее время тяжесть ситуации скрывать становится труднее. Карлу III рекомендовано больше отдыхать и реже появляться на публике. Но он плохо слушает советы, чем очень расстраивает свою супругу Камиллу.
Карл III бодрится на людях, но его руки выдают тяжелое состояние здоровья. Фото: Global Look Press
Какие изменения были внесены в протокол «Менайский мост»?
И вот, издание Daily Beast сообщило, что протокол решили обновить. Конечно, дотошные поклонники короны немедленно начали искать в этом тайные знаки. Но на самом деле, ничего критичного не произошло.
Через каких-то два месяца Карлу III исполнится 76 лет, и болезнь неумолимо крадет его время. Поэтому придворные загодя причесывают распоряжения. Все же с 2022 года, когда был составлен изначальный вариант «Менайского моста», многое поменялось. Как минимум, пандемия коронавируса была отменена, а вместе с тем - и ряд социальных ограничений.
К сожалению, теперь такая процедура будет проходить с определенной периодичностью, пока не появится новый протокол - уже для принца Уилльяма, который стоит первым в очереди на трон.
Как себя сейчас чувствует Карл III?
75-летний король посещает светские мероприятия, на которых его присутствие обязательно. Недавно
Несмотря на онкологию, Карл III исправно исполняет свои обязанности. Фото: Global Look Press
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