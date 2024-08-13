Звала Уильяма на чай, но деньгами одарила Гарри: как покойная королева коварно столкнула враждующих принцев лбами

Вопросы наследства могут очень серьезно испортить отношения в любой семье. Особенно в королевской. Бабушки принцев не пекут пирожки и не передают им кабачки с грядок, зато могут одарить колоссальными для рядового гражданина суммами.
К примеру, британский
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А вот королева-мать, которая ушла из жизни в 101 год, почему-то решила оставить
Елизавета Боуз-Лайон - супруга британского короля Георга VI, мать королевы Елизаветы II. Фото: Global Look Press
Мать Елизаветы II неприкрыто вкладывалась в принца Уильяма
Когда Елизаветы Боуз-Лайон не стало, Уильяму было 20 лет, а его брату Гарри - 18. То есть мудрая 101-летняя прабабушка вполне могла составить мнение о каждом из юношей. Так она и сделала. Известно, что один из внуков был ей гораздо милее второго. Но нет, не
Прежде всего, Елизавета была убеждена, что основной претендент на престол должен иметь больше привилегий, а воспитание наследников короны в равных условиях попросту недопустимо.
«Гарри придавалось меньшее значение, чем его брату. Королева-мать звала Уильяма на чай и подолгу беседовала с ним. А вот принца Гарри - нет», — говорит королевский биограф Анджела Левин.
Елизавета Боуз-Лайон умерла в 2002 году, дожив до 101 года. Фото: Global Look Press
«Запасной» принц Гарри наконец-то дождался компенсации морального ущерба от королевской семьи
Грядущий юбилей (15 сентября) для Гарри станет весьма доходным. Опальный принц получит на 40-летие девять миллионов долларов (около семисот пятидесяти миллионов рублей), в то время, как два года назад Уильяму досталось только пять.
Увы для герцога Сассексого, но больше денег прабабушка оставила ему вовсе не потому, что на смертном одре внезапно полюбила его и осознала промахи в воспитании. Королева-мать следовала строгому традиционному принципу, основанному на том, что младшему принцу не суждено стать королем.
В отличие от Уилла, который однажды наденет корону и перейдет на полное государственное обеспечение, Гарри всю жизнь будет сам заботиться о своем благосостоянии. Премиум-наследство от Елизаветы Боуз-Лайон - это компенсация внуку за то, что трон ему светит только в самых невероятных перспективах. Сегодня он - пятый претендент на престол, стоящий за старшим братом и его тремя детьми.
К тому же, несколько лет назад
Принц Гарри и Меган Маркл стали очень проблемной частью королевской семьи. Фото: Global Look Press
Отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри вновь напряжены
Несмотря на денежную несправедливость прабабки, первому наследнику британского престола сетовать на жизнь не приходится. За прошедший год только
«Каким-то образом идея о том, что Гарри уйдет с такой суммой денег, кажется Уильяму неправильной. По мнению Уильяма, Гарри ничего не сделал, чтобы заслужить это, и он не принес ничего, кроме неприятностей и горя королевской семье с тех пор, как переехал в Америку», — рассказал инсайдер изданию In Touch.
Доходы Гарри довольно туманны. Поскольку он отказался от полномочий и привилегий двора, то вынужден активно заниматься собственными проектами. И все же у него есть некоторый королевский капитал. Издание The Sun называет сумму в 48 миллионов фунтов стерлингов (пять с половиной миллиардов рублей).
Кстати, Гарри в интервью категорически отрицал, что получил от прабабушки какие-либо деньги. Он утверждает, что наследство ему оставила только мать -
Принц Уильям считает, что принц Гарри не заслуживает щедрого подарка на грядущий юбилей. Фото: Global Look Press
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