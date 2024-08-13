Звала Уильяма на чай, но деньгами одарила Гарри: как покойная королева коварно столкнула враждующих принцев лбами

Фото: Global Look Press

Наследник британского престола недоволен решением прабабушки.

Вопросы наследства могут очень серьезно испортить отношения в любой семье. Особенно в королевской. Бабушки принцев не пекут пирожки и не передают им кабачки с грядок, зато могут одарить колоссальными для рядового гражданина суммами.

К примеру, британский принц Уильям и принц Гарри наследуют не только деньги покойной матери - принцессы Дианы, но и прабабушки Елизаветы Боуз-Лайон (умерла в 2002 году). От леди Ди братья получили поровну - по 10 миллионов фунтов стерлингов (почти семьсот миллионов рублей) на каждого в подарок на 30-летие.

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А вот королева-мать, которая ушла из жизни в 101 год, почему-то решила оставить рыжеволосому Гарри гораздо больше денег. А ведь он уже тогда, в начале 2000-х, явно демонстрировал, что не намерен быть хорошим мальчиком. Так что же побудило прабабушку щедро одарить именно непутевого внука? Разбиралась Teleprogramma.org.

Елизавета Боуз-Лайон - супруга британского короля Георга VI, мать королевы Елизаветы II. Фото: Global Look Press

Мать Елизаветы II неприкрыто вкладывалась в принца Уильяма

Когда Елизаветы Боуз-Лайон не стало, Уильяму было 20 лет, а его брату Гарри - 18. То есть мудрая 101-летняя прабабушка вполне могла составить мнение о каждом из юношей. Так она и сделала. Известно, что один из внуков был ей гораздо милее второго. Но нет, не рыжую макушку она целовала на прощание. Королева-мать была близка именно с Уильямом.

Прежде всего, Елизавета была убеждена, что основной претендент на престол должен иметь больше привилегий, а воспитание наследников короны в равных условиях попросту недопустимо. Принцесса Диана и принц Чарльз не поддерживали таких консервативных взглядов, но на то она королева-мать, чтобы поступать так, как считает правильным. В ход шло все: время, которое прабабушка проводила с внуками, почетное место рядом с ней на светских мероприятиях и прочие подобные вещи.

«Гарри придавалось меньшее значение, чем его брату. Королева-мать звала Уильяма на чай и подолгу беседовала с ним. А вот принца Гарри - нет», — говорит королевский биограф Анджела Левин.

Елизавета Боуз-Лайон умерла в 2002 году, дожив до 101 года. Фото: Global Look Press

«Запасной» принц Гарри наконец-то дождался компенсации морального ущерба от королевской семьи

Грядущий юбилей (15 сентября) для Гарри станет весьма доходным. Опальный принц получит на 40-летие девять миллионов долларов (около семисот пятидесяти миллионов рублей), в то время, как два года назад Уильяму досталось только пять.

Увы для герцога Сассексого, но больше денег прабабушка оставила ему вовсе не потому, что на смертном одре внезапно полюбила его и осознала промахи в воспитании. Королева-мать следовала строгому традиционному принципу, основанному на том, что младшему принцу не суждено стать королем.

В отличие от Уилла, который однажды наденет корону и перейдет на полное государственное обеспечение, Гарри всю жизнь будет сам заботиться о своем благосостоянии. Премиум-наследство от Елизаветы Боуз-Лайон - это компенсация внуку за то, что трон ему светит только в самых невероятных перспективах. Сегодня он - пятый претендент на престол, стоящий за старшим братом и его тремя детьми.

К тому же, несколько лет назад Гарри и его жена Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, крепко поссорились с семьей и уехали в Штаты, чем серьезно усложнили себе жизнь со всем британским королевством.

Принц Гарри и Меган Маркл стали очень проблемной частью королевской семьи. Фото: Global Look Press

Отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри вновь напряжены

Несмотря на денежную несправедливость прабабки, первому наследнику британского престола сетовать на жизнь не приходится. За прошедший год только владение герцогством Корнуолл принесло Уильяму порядка 30 миллионов долларов (два с половиной миллиарда в рублях). То есть в шесть раз больше, чем ему оставила королева-мать (или в три раза больше, чем она оставила Гарри). Но Уэльский все равно недоволен.

«Каким-то образом идея о том, что Гарри уйдет с такой суммой денег, кажется Уильяму неправильной. По мнению Уильяма, Гарри ничего не сделал, чтобы заслужить это, и он не принес ничего, кроме неприятностей и горя королевской семье с тех пор, как переехал в Америку», — рассказал инсайдер изданию In Touch.

Доходы Гарри довольно туманны. Поскольку он отказался от полномочий и привилегий двора, то вынужден активно заниматься собственными проектами. И все же у него есть некоторый королевский капитал. Издание The Sun называет сумму в 48 миллионов фунтов стерлингов (пять с половиной миллиардов рублей).

Кстати, Гарри в интервью категорически отрицал, что получил от прабабушки какие-либо деньги. Он утверждает, что наследство ему оставила только мать - принцесса Диана. Об этом он заявлял читателям Forbes и зрителям шоу Опры Уинфри.

Принц Уильям считает, что принц Гарри не заслуживает щедрого подарка на грядущий юбилей. Фото: Global Look Press

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