Звала Уильяма на чай, но деньгами одарила Гарри: как покойная королева коварно столкнула враждующих принцев лбами

Вопросы наследства могут очень серьезно испортить отношения в любой семье. Особенно в королевской. Бабушки принцев не пекут пирожки и не передают им кабачки с грядок, зато могут одарить колоссальными для рядового гражданина суммами.

К примеру, британский принц Уильям и принц Гарри наследуют не только деньги покойной матери - принцессы Дианы, но и прабабушки Елизаветы Боуз-Лайон (умерла в 2002 году). От леди Ди братья получили поровну - по 10 миллионов фунтов стерлингов (почти семьсот миллионов рублей) на каждого в подарок на 30-летие.

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