Рожденная особенной: принцесса Беатрис волнуется, что передала свою неизлечимую болезнь дочери

Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис отпраздновала 36-летие. Девятая претендентка в очереди на британский трон родилась в особенную дату — 08.08.1988. А еще в 8:18 вечера. Магия чисел на этом не заканчивается. Именно на восьмом году жизни девочка узнала, что у нее дислексия.

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Дислексия — это избирательное нарушение способности чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Иными словами, как бы человек ни старался овладеть навыками из первого класса школьной программы — он попросту не способен. Представляете, каково это для семьи, в которой каждая девочка рождена быть «маленькой леди Совершенство»?

Чем болеет принцесса Беатрис?

Дислексию, эту особенность развития внучки королевы Елизаветы II скрывали до 2005 года. То есть до ее 17-летия. Беатрис продолжала попытки учиться, несмотря на очевидные сложности. Принцесса до сих пор признается в любви Джоан Роулинг за книги о Гарри Поттере, которые помогли ей не падать духом в детстве. Невероятное упорство и кропотливый труд сделали свое дело: титулованная особа окончила престижный Goldsmith College в Лондоне.