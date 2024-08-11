Рожденная особенной: принцесса Беатрис волнуется, что передала свою неизлечимую болезнь дочери

Ее Королевское Высочество
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Дислексия — это избирательное нарушение способности чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Иными словами, как бы человек ни старался овладеть навыками из первого класса школьной программы — он попросту не способен. Представляете, каково это для семьи, в которой каждая девочка рождена быть «маленькой леди Совершенство»?
Чем болеет принцесса Беатрис?
Дислексию, эту особенность развития внучки королевы Елизаветы II скрывали до 2005 года. То есть до ее 17-летия. Беатрис продолжала попытки учиться, несмотря на очевидные сложности. Принцесса до сих пор признается в любви Джоан Роулинг за книги о Гарри Поттере, которые помогли ей не падать духом в детстве. Невероятное упорство и кропотливый труд сделали свое дело: титулованная особа окончила престижный Goldsmith College в Лондоне.
Подданные любят принцессу Беатрис за искренность эмоций. Фото: Global Look Press
Когда принцесса решилась рассказать о своей болезни, она удивила многих. Поклонники королевской семьи ожидали жалоб на тяжелую судьбу, но не тут-то было.
«Я думаю, что одна из сильных сторон, которыми мы обладаем как дислексики, заключается в том, чтобы смотреть на вещи по-другому, решать проблемы, находить новые способы делать вещи, быть мобильными и предприимчивыми. Дислексия развивается, когда вы развиваетесь. Это часть вас, это часть того, как развивается ваш мозг. В этом нет ничего плохого», — говорила принцесса Беатрис в видео Made by Dyslexia.
Как похудела принцесса Беатрис?
Кстати, упорство, которое
«Беатрис находится в отличной форме. Питается действительно здорово. И при этом, что важно, не сидит на сумасшедшей изнуряющей диете, что свойственно селебрити. Беатрис не истощена и сохранила свои красивые формы», — говорит ее личный тренер Надя Файвезер.
Муж принцессы Беатрис — Эдоардо Мапелли Моцци. Фото: Global Look Press
Чем болеет дочь принцессы Беатрис?
Муж принцессы Эдоардо Мапелли Моцци тоже болеет дислексией. Три года назад Беатрис и Эдо стали родителями девочки Сиенны Элизабет. У Эдо также есть маленький сын Кристофер Вульф от бывшей невесты Дары Хаунг (они долго встречались, но так и не поженились).
«Как двум дислексикам, нам предстоит выяснить, есть ли у наших детей дислексия и как лучше всего их поддержать. Но если они тоже будут страдать дислексией, то здорово, что мы можем помочь им ресурсами», — сказала аристократка ведущей «Уроков дислексического мышления» Кейт Григгс.
Понять, передался ли Сиенне наследственный недуг, можно будет, когда придет ее время складывать первые слоги. Сейчас же принцесса Беатрис шефствует над Центром дислексии Хелен Аркелл, где сама получала помощь и поддержку в детстве.
У Эдо есть маленький сын Кристофер Вульф от бывшей невесты Дары Хаунг. Фото: Global Look Press
Кстати, не только британские аристократы страдают от дислексии. В 1997 году было сделано официальное заявление, что шведский король Карл XVI Густав и его дочь — шведская наследная принцесса Виктория — из-за недуга не умеют читать.
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