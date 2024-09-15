Удобства на улице, лежанка из сена и компания из кур и свиней: что известно о шоу «Первые на деревне»

Выживание выживанию рознь. Одно дело — на морском
Концепт реалити близок миллионам
Аппетитная сторона
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Так что теперь у блогеров есть вполне весомый шанс доказать, что они действительно самые веселые, находчивые и способные адаптироваться под любые условия. Вишенка на торте состоит в том, что они сами не знают, во что вписались. Сюрприз, так сказать.
По задумке создателей, собрать модных блогеров в сельской глуши — это уморительно. Фото: ТНТ
Итак, гламурная жизнь остается где-то там, за пределами проекта, а что же ждет героев под прицелом камер? Село в Ленинградской области — вполне себе обычное. Изба, огород, курятник, уличные удобства — вполне себе приличные. С лежанкой из сена вместо постели создатели, пожалуй, преувеличили, но в целом вот он, стартовый набор сельского жителя, у которого нет чит-пароля на бесконечные деньги.
В остальном — стандартное реалити-выживание. Участники должны сплотиться, чтобы выполнить все задания. А именно: ухаживать за усадьбой и приводить ее в порядок, смотреть за животными и содержать их в достойном состоянии. Помимо этого, участников, разумеется, ждут испытания. Успешное их прохождение поможет обзавестись приятными и полезными бонусами с большой, так сказать, урбанизированной земли. Те же, кто не хочет трудиться на благо коллектива, будут исключены на общем голосовании собственными товарищами.
Жизнь блогеров не готовила их к тому, чтобы ловить поросят. Фото: ТНТ
Против кого дружить будем?
Ведущими проекта стали
Ольга Абрамович, модель
Девушке 34 года. Начала свой путь к славе через модельный бизнес, но что-то пошло не так. И не с самой Олей. Просто ей не понравились правила сферы, и она решила стать свободным художником. Социальные сети пришли на помощь. Она завела успешный блог, в котором ловила не только миллионы лайков, но и комментарии таких знаменитостей, как Джаред Лето и Джастин Бибер. Из-за нашествия ботов она удалила страницу и завела новую, в которой учит подписчиков красиво подавать себя естественных.
Ольга Абрамович, модель. Фото: ТНТ
Егор Шип, музыкант
22-летний парень стартовал со скетчей в разных соцсетях. Пробовал снимать смешные видео и пранки, но как только набрал подписчиков — срочно переквалифицировался в музыканта. Фолловеры не обиделись и поддержали Егора. К тому же многие треки действительно зашли. К примеру, Dior. А еще Егор любит реалити. «
Олеся Рожкова, тиктокер
Ровесница Егора посвятила свою страничку скетчам и не меняет коней на переправе, хотя в ее аккаунте уже больше двух миллионов фолловеров. У Олеси есть свой бизнес по продаже китайских вещей маркетплейсам. А еще она немного поет, но это уже другая история.
Олеся Рожкова. Фото: ТНТ
Сергей Сухов, блогер
Сергею 31 год, и он профессиональный путешественник. 85 стран в его копилке, и он знает о них очень многое. Думаете, что в деревне такой блогер может растеряться? Не факт! Во время пандемии ковида, когда границы были под замком, он посвятил время внутреннему туризму. Помимо путешествий он разработал собственное приложение для обработки изображений и личный бренд одежды. Ах, да. Теперь он еще и коуч. Учит заработкам в соцсетях.
Сергей Сухов. Фото: ТНТ
Екатерина Адушкина, блогер
20-летнюю Катю Интернет знает и любит. Веселая девушка отлично танцует и любит, когда танцуют другие, а также с удовольствием рассказывает об этом широкой публике. Прославилась восемь лет назад, благодаря рекламе жвачки. После работала со многими знаменитостями, затем стала радиоведущей и подалась в блогеры. За ее плечами реалити «Вызов» и «Маска.Танцы», в котором она победила. Катя тоже поет. У нее есть несколько альбомов и собственные клипы.
Алина Белькевич, дочь
Алине 19 лет и она — дочь
Алина Белькевич. Фото: ТНТ
Мухаммад Биттуев, тиктокер и исполнитель
Мухаммаду 28 лет. Он блогер и музыкант. Сотрудничество с певцом Niletto поработало на благо репутации Мухи — в 2021 году он выпустил свой трек «Братик». Он снимает смешные видео и танцует под свои же треки. Мухаммад принял участие в шоу «Суперниндзя».
Первый выпуск шоу выйдет на ТНТ уже 16 сентября. Так что у вас осталось несколько дней, чтобы выбрать своего «бойца» и следить за тем, как складываются его дела в условиях сельской жизни.
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