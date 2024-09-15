Удобства на улице, лежанка из сена и компания из кур и свиней: что известно о шоу «Первые на деревне»

Выживание выживанию рознь. Одно дело — на морском побережье теплой страны , а совсем другое — оказаться в деревне среди сена, кур, поросят и тому подобного. Помните незабвенную сцену из фильма «О чем говорят мужчины» с несравненной Жанной Фриске , которая прилетела на слет мелиораторов вместо слета миллионеров? В общем, это прекрасная иллюстрация шоу «Первые на деревне»!

Концепт реалити близок миллионам

Аппетитная сторона свежего проекта от ТНТ заключается в том, что условия у выживальщиков во многом напоминают стандартные будни множества россиян, которые непременно потянутся к экранам. Если в историях с необитаемыми островами и дальними странами манит экзотика, то тут — психология и чувство справедливости. Ну согласитесь, многие люди, которые привыкли работать на земле, едва ли поверят в то, что «пилить» контент — это сложно.

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Так что теперь у блогеров есть вполне весомый шанс доказать, что они действительно самые веселые, находчивые и способные адаптироваться под любые условия. Вишенка на торте состоит в том, что они сами не знают, во что вписались. Сюрприз, так сказать.