Разведенная Анна Седокова сделала стрижку и стала рыжей: «Чувствую себя абсолютно счастливо»

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Раньше она был в составе группы «ВИА Гра», а потом стала строить сольную карьеру. Певица несколько раз была в браке. И недавно она объявила, что развелась с Янисом Тиммой. Спасти отношения они не смогли. Сразу артистка сделала пластику. Когда она появилась на публике, то поклонники ее не узнали. А потом исполнительница хита «Шантарам» заявила, что решилась на бьюти-преображение. Вслед за Региной Тодоренко ей захотелось подстричься. Она показала результат похода в салон красоты.

На кадрах Анна сначала позирует с длинными светлыми волосами. Потом она уже предстала с волосами по плечи. Певица покрасилась в рыжий цвет. Она стала с улыбкой красоваться перед камерой.