Разведенная Анна Седокова сделала стрижку и стала рыжей: «Чувствую себя абсолютно счастливо»

На кадрах Анна сначала позирует с длинными светлыми волосами. Потом она уже предстала с волосами по плечи. Певица покрасилась в рыжий цвет. Она стала с улыбкой красоваться перед камерой.
«Ну привет, получается я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете и никогда не решалась. И еще забавнее факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из «ВИА Гры». Хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе «Убей мою подругу» примерно месяц. Я чувствую себя абсолютно счастливо», – написала звезда.
Поклонники удивились такому преображению. «Как тебе классно», – заверила журналистка Лаура Джугелия. Подписчики признаются, что теперь певицу сложно узнать. Пока Анна не раскрывает подробности расставания с Янисом.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Читайте также: