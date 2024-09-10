Разведенная Анна Седокова сделала стрижку и стала рыжей: «Чувствую себя абсолютно счастливо»

Анна Седакова. Фото: Global Look Press

Певица Анна Седакова решила сделать то, на что не решалась раньше.

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Раньше она был в составе группы «ВИА Гра», а потом стала строить сольную карьеру. Певица несколько раз была в браке. И недавно она объявила, что развелась с Янисом Тиммой. Спасти отношения они не смогли. Сразу артистка сделала пластику. Когда она появилась на публике, то поклонники ее не узнали. А потом исполнительница хита «Шантарам» заявила, что решилась на бьюти-преображение. Вслед за Региной Тодоренко ей захотелось подстричься. Она показала результат похода в салон красоты.

На кадрах Анна сначала позирует с длинными светлыми волосами. Потом она уже предстала с волосами по плечи. Певица покрасилась в рыжий цвет. Она стала с улыбкой красоваться перед камерой.

Анна Седокова. Фото: соцсети Анны Седаковой

«Ну привет, получается я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете и никогда не решалась. И еще забавнее факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из «ВИА Гры». Хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе «Убей мою подругу» примерно месяц. Я чувствую себя абсолютно счастливо», – написала звезда.

Поклонники удивились такому преображению. «Как тебе классно», – заверила журналистка Лаура Джугелия. Подписчики признаются, что теперь певицу сложно узнать. Пока Анна не раскрывает подробности расставания с Янисом.

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