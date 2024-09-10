Насильно мил не будешь: кто из новых ведущих «КВН» так и не смог стать «любимчиком» Александра Маслякова

Летний кубок КВН-2024, прошедший на Сахалине, стал последней игрой, которую телезрители смотрели еще при живом Александре Маслякове . Она вышла в эфир Первого канала 31 августа, а уже через неделю - 8 сентября СМИ сообщили о смерти создателя «Клуба веселых и находчивых».

Ведущим этого выездного мероприятия стал Валдис Пельш. Таким было решение Международного союза КВН - в этом сезоне регулярные московские игры ведет Митя Хрусталев, а выездные кубки - Пельш. Однако в 2025 году эти почетные должности должны занять уже другие претенденты. Кто побывал в «золотом» списке ведущих КВН и почему - разбиралась Teleprogramma.org.

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Когда здоровье Александра Васильевича ослабло настолько, что ему пришлось сдать свой пост у тумбы (февраль 2022 года), многие были уверены, что его преемником ожидаемо станет Сан Саныч . Однако Масляков-младший заявил, что нет никого из бессменных ведущих, кроме его отца. Программа вышла из затруднительного положения оригинальным образом - с помощью ротации «не чужих игре» людей.

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