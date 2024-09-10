Насильно мил не будешь: кто из новых ведущих «КВН» так и не смог стать «любимчиком» Александра Маслякова
Фото: Global Look Press
«Отец КВН» не появлялся за тумбой два года, но зорко следил за тем, кто пробуется на его место.
Летний кубок КВН-2024, прошедший на Сахалине, стал последней игрой, которую телезрители смотрели еще при живом Александре Маслякове. Она вышла в эфир Первого канала 31 августа, а уже через неделю - 8 сентября СМИ сообщили о смерти создателя «Клуба веселых и находчивых».
Ведущим этого выездного мероприятия стал Валдис Пельш. Таким было решение Международного союза КВН - в этом сезоне регулярные московские игры ведет Митя Хрусталев, а выездные кубки - Пельш. Однако в 2025 году эти почетные должности должны занять уже другие претенденты. Кто побывал в «золотом» списке ведущих КВН и почему - разбиралась Teleprogramma.org.
Когда здоровье Александра Васильевича ослабло настолько, что ему пришлось сдать свой пост у тумбы (февраль 2022 года), многие были уверены, что его преемником ожидаемо станет Сан Саныч. Однако Масляков-младший заявил, что нет никого из бессменных ведущих, кроме его отца. Программа вышла из затруднительного положения оригинальным образом - с помощью ротации «не чужих игре» людей.
Почему Тимур Батрутдинов и Дмитрий Нагиев - неожиданные ведущие КВН
Понятное дело, что предложение заменить Александра Маслякова за тумбой абы кому не поступает. Кандидаты могут блистать харизмой, быть у всех на слуху и идеально подходить под нужный образ, но это все не гарантирует успех при отборе. КВН - детище Маслякова, и его личные симпатии играют решающую роль.
Тимур Батрутдинов. Фото: Global Look Press
Поэтому когда третью игру 1/8 финала Высшей лиги КВН-2023 провел Тимур Батрутдинов, многие немало удивились. Ведь именно с этой фамилией был связан пранк, который серьезно опорочил репутацию Маслякова. Ушедший в Камеди «Батруха» среди любимчиков Александра Васильевича не числился, а тут такое.
То ли дело Дмитрий Нагиев. И харизма, и народное обожание, и рейтинги - все при нем. Казалось бы, идеальный кандидат. Да вот только у Маслякова-старшего с ним тоже однажды были контры - шоумен стал причиной беспрецедентного случая за всю историю КВН.
Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press
Дело было в 2016 году на первой 1/4 финала. Александр Масляков-старший попросил поднять оценки за выступления команд. Одной команде Нагиев протянул табличку с цифрой «три». Ведущий попросил жюри выставить оценки еще раз (тот самый беспрецедентный случай), и тогда Нагиев уже менее уверенно поднял «четверку». За камерами Масляков намекнул Дмитрию, что если он и дальше продолжит путаться, то дверь в жюри КВН для него будет закрыта навсегда.
После случившегося инцидента Нагиева и правда реже стали приглашать в жюри, однако актер не пропал из КВН совсем. Все же одним своим появлением он поднимает рейтинги передачи, так что возможно в дело вмешался непосредственный работодатель Дмитрия - Константин Эрнст. После самоотвода Маслякова Нагиев провел первую 1/8 Высшей лиги КВН-2022 и одну игру осенью того же года. Но, как видим, не прижился.
Не менее странным был выбор и этих шоуменов. Юмориста и пародиста Александра Олешко с КВН связывает СТЭМ с командой «Кембридж», а с Масляковым - многолетнее сотрудничество в программе «Минута славы». Там коллеги сдружились и заслуженный артист России постепенно начал мелькать среди участников судейской коллегии «Клуба веселых и находчивых».
Как и Нагиев, Александр Олешко временно заменял Маслякова во время его болезни: в качестве ведущего КВН он попробовал себя в 2023 году. В нынешнем сезоне мастер перевоплощений за знаменитой тумбой не появлялся, да и в следующем - скорее всего не появится. Александр уже является ведущим передачи «Точь-в-точь» на Первом канале. Возможно, Олешко засветился на почетном месте, только потому что Масляков решил исполнить заветную мечту полюбившегося артиста.
Игорь Верник провел первую 1/4 игру Высшей Лиги в качестве ведущего в 2023 году. Когда актер появился на сцене игры, которую много лет судил, фанаты КВН заподозрили, что Масляков за тумбу больше не вернется. При этом последний раз Верник сидел в жюри в 2013 году, когда «Парапапарам» разбирались в полуфинале со Сборной Камызякского края. Как оказалось, и ведущим КВН «АМиК» Веника пока не видит.
Для Михаила Галустяна движение КВН в прямом смысле стало дорогой в жизнь. С 17 лет он регулярно боролся за звание «веселого и находчивого» и, в конце концов, стал мега-звездой отечественного юмора. Его появления в качестве ведущего КВН было воспринято телезрителями очень положительно. Однако дальше 2022 года дело не двинулось. Ни в 2023, ни в 2024 году Галустян не появился за знаменитой тумбой.
В Сети ходят разные слухи по поводу этого. Михаил числился среди любимчиков Маслякова-старшего. Возможно, между ними пробежала кошка, а, возможно, Галустян просто не может отказать себе в удовольствии путешествовать с Ольгой Бузовой по всему миру, истязая невинных людей хитроумными испытаниями.
А вот Вадим Галыгин появился в роли ведущего КВН и в 2022, и в 2023 годах. В частоте появлений за тумбой белорусский шоумен уступил лишь Пельшу и Хрусталеву.
2024 год спровоцировал очень много слухов насчет того, что кандидатуры на роль нового постоянного ведущего КВН уже утверждены, но пока держатся в секрете. В отличии от 2023 года, когда ротация ведущих была довольна объемной, в этом сезоне программу ведут всего двое. Дмитрий Хрусталев отрабатывает регулярные московские игры, а Валдис Пельш - выездные кубки.
Валдис Пельш. Фото: Global Look Press
Несмотря на то, что Международный союз КВН твердит, что в 2025 году место ведущего займут уже другие претенденты (согласно принципу ротации), многим в это верится с трудом. А после ухода Александра Васильевича из жизни - тем более. Если это так, то Валдиса и Дмитрия можно считать настоящими любимчиками. Если не «отца КВН», то судьбы - так точно.