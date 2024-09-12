Игры во взрослых: за что ругают несовершеннолетних дочерей Самойловой, Пересильд, Борисовой и Брежневой

Совершеннолетие — это такой рубеж, который с нетерпением ждут все несогласные больше считаться детьми. Многие пробуют прелести взрослой жизни даже раньше положенного срока, и речь сейчас не про интимную жизнь . Например, девочки выбирают себе недетские наряды, густо красятся косметикой и демонстрируют свои лучшие ракурсы на фото.

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И ладно, когда это происходит в узком кругу. Но у некоторых из них — миллионная аудитория в соцсетях. В этом случае ни возмущенных комментариев, ни ожесточенных дебатов под постами не избежать. Teleprogramma.org собрала список юных девушек со знаменитыми фамилиями, взросление которых обсуждает вся страна.

Ариэла и Лея Самойловы

Старшие дочери Оксаны Самойловой недавно отпраздновали свои дни рождения. Летом Ариэле исполнилось 13 лет, а Лее в сентябре — 10. Супруга Джигана не разделяла свою личную жизнь и личную жизнь детей, поэтому девочки росли на глазах у армии подписчиков, разумеется, сталкиваясь не только с восторгами, но и с хейтом.

Поскольку один из бизнесов Оксаны Самойловой — это косметика, Ариэла нашла себя в обзорах косметики, составлении стильных луков и уроках макияжа. В 12 лет девочке опостылела медийность и она попросила мать больше не снимать ее даже мельком.