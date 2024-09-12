Игры во взрослых: за что ругают несовершеннолетних дочерей Самойловой, Пересильд, Борисовой и Брежневой
Юлия и Анна Пересильд. Фото: Global Look Press
Красивые девочки знаменитых родителей переигрывают в принцесс — с позволения своих мам, считают хейтеры.
Совершеннолетие — это такой рубеж, который с нетерпением ждут все несогласные больше считаться детьми. Многие пробуют прелести взрослой жизни даже раньше положенного срока, и речь сейчас не про интимную жизнь. Например, девочки выбирают себе недетские наряды, густо красятся косметикой и демонстрируют свои лучшие ракурсы на фото.
И ладно, когда это происходит в узком кругу. Но у некоторых из них — миллионная аудитория в соцсетях. В этом случае ни возмущенных комментариев, ни ожесточенных дебатов под постами не избежать. Teleprogramma.org собрала список юных девушек со знаменитыми фамилиями, взросление которых обсуждает вся страна.
Ариэла и Лея Самойловы
Старшие дочери Оксаны Самойловой недавно отпраздновали свои дни рождения. Летом Ариэле исполнилось 13 лет, а Лее в сентябре — 10. Супруга Джигана не разделяла свою личную жизнь и личную жизнь детей, поэтому девочки росли на глазах у армии подписчиков, разумеется, сталкиваясь не только с восторгами, но и с хейтом.
Поскольку один из бизнесов Оксаны Самойловой — это косметика, Ариэла нашла себя в обзорах косметики, составлении стильных луков и уроках макияжа. В 12 лет девочке опостылела медийность и она попросила мать больше не снимать ее даже мельком.
Лея иного склада характера. Она обожает камеру и все, что с ней связано. После ухода старшей сестры в тень маленькая кривляка тотально завладела симпатиями маминых фанатов. Но когда малышка появилась в кадре накрашенной, риторика толпы изменилась. Оксане указали на то, что образ Леи совершенно неуместен. Но Самойлову это мало волнует.
В декабре этого года младшей дочери Веры Брежневой исполнится 15 лет. Но по ее фотографиями никогда этого не скажешь. В соцсети Сара предстает эффектной женщиной — прямо как ее мать. Природная красота, грамотный макияж и недетские аутфиты превращают подростка в магнит для мужских взглядов, что очень не нравится ее хейтерам. Однако волнения злопыхателей напрасны. Сара — не какая-то там ветренная особа, она с 12 лет находится в отношениях с парнем, который старше ее на семь лет. Понятно, что такое поведение совершенно не одобряют бдительные пользователи Сети.
Сара Киперман, младшая дочь Веры Брежневой. Фото: соцсети Сары Киперман
Анна Пересильд
15-летняя дочь Юлии Пересильд — уже вполне состоявшаяся актриса. Сначала девочка удачно появилась в хитовом проекте «Слова пацана», а теперь сыграет главную роль в сериале про Алису в Стране чудес. Интернет-пользователи заметили, что как только младшая Пересильд прославилась на всю страну, ее внешность перестала напоминать подростка. Например, платье Ани на красной дорожке 46-го Московского международного кинофестиваля (одетое с разрешения мамы, по всей вероятности) надолго разделило общественность на два лагеря с противоположными мнениями.
Анна Пересильд. Фото: Global Look Press
Полина Аксенова, дочь Даны Борисовой
Полине только недавно исполнилось 17 лет. Ее мама, Дана Борисова, славится эксцентричностью — и в воспитании дочери в том числе. Телеведущая открыто хвастается прессе авантюрами со своим телом, которые девочка-подросток присматривает и для себя. Так, к ужасу пользователей Сети, Полина уже сбросила несколько кило при помощи знаменитого препарата для диабетиков.
А недавно Дана вместе с дочерью сделали себе «углы Джоли». Это контурная пластика углов нижней челюсти филлерами для гармонизации черт лица. Неудивительно, что негатив в сторону этого семейства течет рекой. Комментаторов возмущает и сам факт переделок в несовершеннолетнем организме, и то, что для Даны, а теперь и для Полины это считается в порядке нормы.
Дана Борисова и Полина Аксенова. Фото: соцсети Даны Борисовой
Несмотря на то что Авроре уже 18 лет (исполнилось 5 февраля 2024 года), она все равно в этом списке. Весной этого года о ней узнала вся светская тусовка и любители сплетен. Когда Киба появилась под ручку с 61-летним (на тот момент) Григорием Лепсом, хейтеры даже сначала как-то растерялись. Но как только влюбленные убедили всех, что их пара — это не пиар-роман, а настоящие отношения, в Сети понеслось. Между 62-летним Лепсом и его невестой 44-летняя разница в возрасте. Однако даже не это триггерит общественность. Многие диванные знатоки шоубизнеса считают, что любовь Аврора начала крутить с Лепсом несколько ранее своего совершеннолетия.