Среди первых 10 участников шоу «Звезды в Джунглях» оказались актеры и комики

Участникам снова придется бороться за еду, плести интриги, чтобы не уйти с проекта. Ранее уже стало известно, что приняли участие в шоу
А теперь раскрыты имена и других участников. Всего их десять человек. Комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев.
Каждую неделю проект будет покидать один участник. На его место будут приходить новые селебрити. Всего у шоу снялись 19 звезд. На этот раз команда поселится на берегу моря, а окружать из будут дикие джунгли. Им придется проходить испытания, чтобы заработать монеты, на которые можно купить еду.
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Участники шоу «Звезды в Джунглях». Фото: пресс-служба ТНТ
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