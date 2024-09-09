Среди первых 10 участников шоу «Звезды в Джунглях» оказались актеры и комики

Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе ведут несколько передач. Примечательно, что минувшим летом они ездили в Колумбию и снялись в новом сезоне шоу, которое получило название «Звезды в Джунглях». Ранее этот проект снимался в Африке.

Участникам снова придется бороться за еду, плести интриги, чтобы не уйти с проекта. Ранее уже стало известно, что приняли участие в шоу Дана Борисова , блогер Женя Кривцова, журналистка Алена Жигалова, блогер Лерчек, Натан и актриса дубляжа Дарья Блохина.

А теперь раскрыты имена и других участников. Всего их десять человек. Комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев.

Каждую неделю проект будет покидать один участник. На его место будут приходить новые селебрити. Всего у шоу снялись 19 звезд. На этот раз команда поселится на берегу моря, а окружать из будут дикие джунгли. Им придется проходить испытания, чтобы заработать монеты, на которые можно купить еду.