Телегид на сентябрь: топ самых ожидаемых премьер реалити-шоу и сериалов на любой вкус

Грусть по поводу окончания лета - отставить! Teleprogramma.org предлагает вам лучший адвент-календарь на сентябрь. В нем мы собрали главные премьеры реалити-шоу и сериалов на ближайший месяц.

1 сентября на платформе KION выходит «Жизнь по вызову». Третий сезон популярного проекта с Павлом Прилучным , который исполняет роль владельца элитного агентства эскорт-услуг, для которого нет невыполнимых запросов от клиента, познавших вседозволенность. Сериал снимает популярный режиссер, который воплотил на экране Пушкинского «Евгения Онегина», Сарик Андреасян . О том, какого было лицезреть свою супругу Лизу Моряк в главной роли, он рассказал нам в интервью .