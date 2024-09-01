Телегид на сентябрь: топ самых ожидаемых премьер реалити-шоу и сериалов на любой вкус

Грусть по поводу окончания лета - отставить! Teleprogramma.org предлагает вам лучший адвент-календарь на сентябрь. В нем мы собрали главные премьеры реалити-шоу и сериалов на ближайший месяц.
1 сентября на платформе KION выходит «Жизнь по вызову». Третий сезон популярного проекта с
4 сентября - «Мама в 16» на канале «Ю». Кто-то это шоу любит, кого-то оно раздражает, но едва ли есть люди, которые о нем не слышали. Правда программа претерпела ребрендинг. Раньше она называлась «Беременна в 16». Недетские
Программа «Мама в 16» снова будет шокировать зрителей непридуманными историями. Фото: скриншот / телеканал «Ю»
6 сентября - «Голос. Дети - 11» на Первом канале. Цифра сезона говорит сама за себя. Любимый формат сохранен, а вот в креслах наставников - двойной сюрприз: к Диме Билану присоединятся ведущая Юлианна Караулова, победительница проекта «Фантастика», и исполнитель хита «Комета» Jony (Джахид Гусейнли). Соведущей Яны Чуриковой станет
7 сентября на ТНТ стартуют «Экстрасенсы. Реванш». Спин-офф самого загадочного шоу на российском телевидении. Первая ступень отбора людей с паранормальными способностями, которые позже сойдутся на мегашоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Но это не скоро. Пока выходит только второй сезон. А вот что уже близко, так это противостояние двух легенд: Влада Череватого и Олега Шепса. Они станут новыми членами жюри. Начало в 18:30.
Маг-чернокнижник Влад Череватый отлично себя чувствует на ТНТ. Фото: пресс-служба ТНТ
7 сентября - «Супер Ниндзя» - на СТС. Проект известен своими экстремальными испытаниями. Участники прошли кастинг в 11 городах России. Они вновь преодолеют полосу препятствий, но теперь условия ужесточились. Если заветное кольцо упадет в воду, то участник автоматически выбывает. И да, в шоу возвращается блогер Дима Масленников в качестве ведущего! Вот это сюрприз! Первый выпуск сезона покажут в 01:55.
10 сентября. «Вызов. Китайский сезон» - спортивно-развлекательное реалити-шоу, в котором звезды соревнуются с учеными. В третьем сезоне проект стал международным: российскую команду дополнят гости из Китая. Начало в 18:00.
16 сентября - реалити-шоу «Первые на деревне». Свежак от ТНТ. Фактически, это сюжет фильма «Холоп», только за пределами кино. Звездные участники были уверены, что едут на съемки в Дубай, а попали в самое настоящее село в Ленинградской области. Изба с удобствами на улице, огород, свинарник и курятник. В общем, все как у людей. Участниками шоу стали популярные блогеры: Сергей Сухов, Владислав Миров, Настя BADBARBIE, Евгения Штефан, Алина Белькевич, Оля Абрамович, Егор Шип, Мухаммад Биттуев, Олеся Рожкова. А вот
Марина Федункив и Женя Искандарова стали ведущими нового реалити «Первые на деревне». Фото: пресс-служба ТНТ
19 сентября. «Пацанки» - реалити о перевоплощении девушек с нелегкой судьбой и своеобразными жизненными принципами. 9-й сезон продюсеры заявляют, как особенно зрелищный и эмоциональный (хотя, куда уж больше). Так это или нет - проверим буквально в ближайшие недели. Начало в 19:00.
22 сентября - «Звезды в джунглях». Еще одно нелегкое испытание для звезд от ТНТ. На этот раз им в атмосфере конкуренции предстоит выживать среди
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