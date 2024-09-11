Слезы внучки, розы SHAMAN'a и рассказ о большой дружбе Якубовича: как прошло прощание с Александром Масляковым
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
Teleprogramma.org наблюдала, кто из звезд пришел попрощаться с основателем КВН.
В Москве простились с основателем и ведущим КВН Александром Масляковым. Сказать последнее «прощай» приходили целыми командами Клуба веселых и находчивых.
И, конечно, в зале можно было увидеть бывших кавээнщиков, впоследствии выросших в больших звезд: Гарика Харламова, Вадима Галыгина, Александра Ревву, Гарика Мартиросяна, Дмитрия Хрусталева, Елену Борщеву, Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Пелагею и так далее.
Там же находилась и корреспондент Teleprogramma.org.
Константин Эрнст: «Без малого шесть десятилетий Александр Масляков помогал стране улыбаться»
Прощание проходило в зале «Планета КВН». Первым прощальное слово взял руководитель Первого канала Константин Эрнст. По словам Константина Львовича, Александр Масляков — это тот человек, который, несмотря на свой возраст, оставался молодым. Как и Юрий Гагарин…
Он сравнил улыбку Александра Маслякова с улыбкой первого космонавта. Только Александр Васильевич покорил не космос, а телевидение.
«Без малого шесть десятилетий он помогал стране улыбаться. Он обладал уникальным качеством — среди инженеров, психиатров, программистов он выискивал людей, которые, как и он, помогали стране улыбаться», — отметил Константин Эрнст.
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович признался, что дружил с Александром Васильевичем 57 лет.
Он также отметил, что его друг дарил стране улыбку и хорошее настроение, хотя это очень трудная задача.
Телеведущая Ектарина Стриженова сказала, что Александр Масляков никогда не сдавался и говорил, что шутить надо так, чтобы это было не стыдно показать своим детям. И достичь этой высокой планки очень трудно.
«У Александра Васильевича была любимая песня: «Есть только миг». И теперь этот миг вечности для него настал. Но Александр Масляков останется на века в наших сердцах и в сердцах миллионов людей», — отметил Вадим Галыгин.
Многие бывшие кавээнщики, выступающие на сцене, признавались в том, что Александр Масляков был им как отец. Например, юморист Сергей Писаренко рассказал, что основатель КВН повлиял на его судьбу. И так же, как он обязан многим своему отцу по крови, ровно так же он обязан немалым и своему духовному отцу Александру Васильевичу.
«И пусть то, что вы начали, продолжается. Спасибо вам!» — сказал Сергей Писаренко.
Попрощаться с Александром Масляковым также пришли те, кто вроде бы не имел отношения к КВН, но, может быть, иногда появлялись в составе жюри. Например, композитор Игорь Крутой, актер Константин Лавроненко.
Также на прощании неожиданно появился певец SHAMAN c букетом роз. Он недолго постоял у гроба, словно ведя внутренний диалог с Александром Масляковым, потом перекрестился и ушел. Поклонники артиста так и норовили сфотографироваться с ним на улице, но он старался оставаться как можно более незаметным.
Несколько минут у гроба постояла и ведущая Алла Михеева, которая тоже неоднократно попадала в состав жюри КВН.
Как переживает горе семья Александра Маслякова
Все время, пока шла церемония прощания, слова соболезнования принимали жена Александра Маслякова Светлана Анатольевна, его сын Александр с женой Ангелиной и дочерью Таисией, которая одно время вела детский КВН.
Внучка основателя КВН, скрывающаяся за темными очками, не сдерживала слез. В конце церемонии ей, видимо, стало плохо. И Таисия вышла из зала в сопровождении отца — Александра Маслякова – младшего.
Семья Александра Маслякова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
В последний путь Александра Васильевича проводили аплодисментами, которые длились несколько минут, — сначала в зале, а потом и на улице. Основателя и ведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище.
К слову, прощание с Александром Масляковым было одним из тех редких прощаний, которое действительно собрало огромное количество звезд. Ведь часто они выражают свою скорбь исключительно в соцсетях. А здесь эмоции были настоящими.
С чем это связано? Возможно, с тем, что Александр Масляков действительно дал путевку в успешную жизнь многим студентам, впоследствии ставшим известными артистами. И как хорошо, что люди умеют быть благодарными!