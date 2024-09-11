Слезы внучки, розы SHAMAN'a и рассказ о большой дружбе Якубовича: как прошло прощание с Александром Масляковым

В Москве простились с основателем и ведущим КВН Александром Масляковым. Сказать последнее «прощай» приходили целыми командами Клуба веселых и находчивых.

И, конечно, в зале можно было увидеть бывших кавээнщиков, впоследствии выросших в больших звезд: Гарика Харламова, Вадима Галыгина , Александра Ревву, Гарика Мартиросяна, Дмитрия Хрусталева, Елену Борщеву, Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Пелагею и так далее.

Там же находилась и корреспондент Teleprogramma.org.

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Константин Эрнст : «Без малого шесть десятилетий Александр Масляков помогал стране улыбаться»

Прощание проходило в зале «Планета КВН». Первым прощальное слово взял руководитель Первого канала Константин Эрнст . По словам Константина Львовича, Александр Масляков — это тот человек, который, несмотря на свой возраст, оставался молодым. Как и Юрий Гагарин…

Он сравнил улыбку Александра Маслякова с улыбкой первого космонавта. Только Александр Васильевич покорил не космос, а телевидение.

«Без малого шесть десятилетий он помогал стране улыбаться. Он обладал уникальным качеством — среди инженеров, психиатров, программистов он выискивал людей, которые, как и он, помогали стране улыбаться», — отметил Константин Эрнст .