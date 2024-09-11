Пелагея выступила с речью на прощании с Масляковым: «Самым страшным для нас было разочаровать его»

В Москве прошла
Пришла на церемонию также Пелагея. Певица часто сидела в кресле жюри во время игр. Она хорошо знала Маслякова. Артистка облачилась в черный костюм с узкими брюками и атласными лацканами.
«Он дал путевку в жизнь многим людям. И я была в их числе. Когда он улыбался тебе, это накладывало ответственность. И самым страшным для нас было разочаровать его. Спасибо вам за все», – сказала певица.
Похороны Александра Васильевича состоятся на
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