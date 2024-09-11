Пелагея выступила с речью на прощании с Масляковым: «Самым страшным для нас было разочаровать его»

В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым. Он прожил 82 года и оставил большой след в отечественном телевидении. Мэтр вел КВН и руководил этой передачей. На его глазах появились такие звезды как Александр Ревва, Иван Абрамов, Гарик Харламов. Многие его ученики пришли в зал «Планета КВН». Они поделились воспоминаниями о телеведущем, выразили свои соболезнования его родным. Екатерина Стриженова выразила надежду, что КВН продолжил существовать.

Пришла на церемонию также Пелагея. Певица часто сидела в кресле жюри во время игр. Она хорошо знала Маслякова. Артистка облачилась в черный костюм с узкими брюками и атласными лацканами.

«Он дал путевку в жизнь многим людям. И я была в их числе. Когда он улыбался тебе, это накладывало ответственность. И самым страшным для нас было разочаровать его. Спасибо вам за все», – сказала певица.

Похороны Александра Васильевича состоятся на Новодевичьем кладбище.