Эрнст назвал Маслякова незаменимым: «Шесть десятилетий помогал стране улыбаться»

Смерть Александра Маслякова для многих стала большим ударом. 11 сентября в зале «Планета КВН» состоялась церемония прощания с покойным мэтром. Вдова телеведущего Светлана Маслякова утирала слезы. Рядом с ней были сын и невестка Ангелина Маслякова .

Одним из первых приехал проститься с Масляковым директор Первого канала Константин Эрнст . Он постоял у гроба, а потом подошел к вдове Маслякова и поддержал ее. Также Константин Львович произнес трогательную речь у гроба Александра Маслякова. Он хорошо знал телеведущего.

«Для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны была улыбка Маслякова. Без малого шесть десятилетий он помогал стране улыбаться. Он обладал уникальным качеством — среди инженеров, психиатров, программистов он выискивал людей, которые, как и он, помогали стране улыбаться. За все эти годы КВН оказался самым эффективным творческим вузом, который произвел такое количество звездных редакторов, ведущих, сценаристов, режиссеров, продюсеров, как ни один творческий вуз страны. Мне всегда говорили, что незаменимых нет. Есть. Александр Васильевич был классическим примером такого незаменимого. Такого, как он, больше нет и не будет. А нам остается радоваться тому, что судьба подарила радость общения с ним. Мы его любили, любим и будем любить, пока живы», — сказал Константин Эрнст .