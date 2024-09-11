Хрусталев обратился к вдове Маслякова во время прощания с телеведущим: «Светлана Анатольевна, берегите себя»

11 сентября в Москве состоялось прощание с Александром Масляковым. Он был большой персоной на телевидении. Примечательно, что большую часть жизни телеведущий вел КВН. Он стал руководителем проекта. Благодаря ему многие молодые люди смогли стать знаменитыми. Во время церемонии прощания Вадим Галыгин, Алла Михеева, Пелагея , а также другие известные персоны пришли, чтобы почтить память Маслякова. А Александр Хрусталев взял слово. Он решил рассказать о последнем разговоре с телеведущим.

«Как-то неожиданно это случилось. Когда мы разговаривали в последний раз, он обещал сидеть в зале и смотреть. Он воспитал не одно поколение. Светлая память ему», – сказал артист.

«Александр Васильевич всегда будет с нами. Светлана Анатольевна, берегите себя, пожалуйста», – обратился он к вдове Маслякова.

Отметим, что в зале также были сын телеведущего Александр с женой и внучка Таисия. Они были разбиты из-за горя. Вдова Александра Васильевича не переставала плакать.