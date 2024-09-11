Хрусталев обратился к вдове Маслякова во время прощания с телеведущим: «Светлана Анатольевна, берегите себя»

11 сентября в Москве состоялось прощание с
«Как-то неожиданно это случилось. Когда мы разговаривали в последний раз, он обещал сидеть в зале и смотреть. Он воспитал не одно поколение. Светлая память ему», – сказал артист.
«Александр Васильевич всегда будет с нами. Светлана Анатольевна, берегите себя, пожалуйста», – обратился он к вдове Маслякова.
Отметим, что в зале также были сын телеведущего Александр с женой и внучка Таисия. Они были разбиты из-за горя. Вдова Александра Васильевича не переставала плакать.
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