Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Верой Васильевой

Начало осени было омрачено смертью Александра Маслякова. Он несколько лет вел борьбу с раком. После «ковида» у него нашли опухоль в легких. Врачи вскоре поняли, что не смогут ему помочь, так как опухоль оказалась неоперабельной. В 2024 году он уже не появлялся на публике. Состояние телеведущего стало стремительно ухудшаться. 11 сентября состоялась церемония прощания с Масляковым. На ней присутствовали его родные: вдова Светлана Анатольевна, сын Александр и невестка Ангелина, а также внучка Таисия. Они не скрывали, что разбиты горем. Пришли проститься с телеведущим его коллеги, друзья и ученики.

В последний путь Александра Васильевича проводили долгими аплодисментами. На катафалке гроб привезли на Новодевичье кладбище . Там появились родные телеведущего. В 16:50 президента «Клуба веселых и находчивых» похоронили. Он обрел свой покой рядом с Николаем Добронравовым, Игорем Кирилловым, Верой Васильевой и Элиной Быстрицкой. Могила утопала в цветах, которые принесли поклонники таланта мэтра.