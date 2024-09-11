Внучке Александра Маслякова Таисии стало плохо во время прощания с дедом

11 сентября состоялась церемония прощания с покойным Александром Масляковым в зале «Планета КВН». На скорбном мероприятии присутствовали его жена Светлана Маслякова , сын Александр с супругой Ангелиной Масляковой и внучка Таисия. Все члены семьи Александра Маслякова на прощании с ним предстали облаченными в темные одежды. 18-летняя внучка телеведущего Таисия прятала свои заплаканные глаза под темными очками.

Когда Константин Эрнст , Дмитрий Хрусталев , Пелагея, Екатерина Стриженова и другие известные персоны произнесли речь, зал аплодировал. В этот момент внучке Маслякова стало плохо. Таисия почти все время плакала. Ближе к концу церемонии Таисия чуть не упала. Ее вывели из зала под руки близкие. Подойти к гробу с телом деда она так и не смогла.