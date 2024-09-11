Внучке Александра Маслякова Таисии стало плохо во время прощания с дедом
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
Родные с трудом сдерживали эмоции у гроба с телом Александра Маслякова. 18-летней внучке покойного мэтра стало плохо.
11 сентября состоялась церемония прощания с покойным Александром Масляковым в зале «Планета КВН». На скорбном мероприятии присутствовали его жена Светлана Маслякова, сын Александр с супругой Ангелиной Масляковой и внучка Таисия. Все члены семьи Александра Маслякова на прощании с ним предстали облаченными в темные одежды. 18-летняя внучка телеведущего Таисия прятала свои заплаканные глаза под темными очками.
Когда Константин Эрнст, Дмитрий Хрусталев, Пелагея, Екатерина Стриженова и другие известные персоны произнесли речь, зал аплодировал. В этот момент внучке Маслякова стало плохо. Таисия почти все время плакала. Ближе к концу церемонии Таисия чуть не упала. Ее вывели из зала под руки близкие. Подойти к гробу с телом деда она так и не смогла.
Внучка Маслякова сидела рядом с бабушкой, но потом Таисии стало плохо. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Отметим, что похоронят Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. После церемонии прощания к месту захоронения отправились родные и близкие Александра Маслякова, которого не стало 8 сентября.