Михаил Гусман рассказал, как Александр Масляков болел в последние месяцы жизни: «Он уходил трудно, но не хотелось в это верить»

Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Он, как оказалось, боролся с раком. Последние несколько лет телеведущий уже редко появлялся на публике. Он проходил лечение, а потом врачи сообщили, что опухоль нельзя прооперировать , поэтому спасти звезду не смогли. Сын ведущего КВН Масляков-младший подтвердил, что его отец был болен. Многие друзья и коллеги были шокированы случившимся. Павел Воля, Гарик Харламов и другие комики принесли свои соболезнования родным мэтра. А Михаил Гусман сообщил, что дружил с Александром Васильевичем с тех пор, как участвовал в КВН в составе бакинской команды «Парни из Баку».

«Я с болью воспринял вчерашнее известие, хотя знал, что он несколько месяцев тяжело болеет. Он уходил трудно, но не хотелось в это верить, потому что он был удивительно солнечным. Когда-то великого артиста Олега Константиновича Попова называли солнечным клоуном. Александр Масляков — солнечный телевизионный человек. Его невозможно было представить без улыбки, без потрясающего чувства юмора. Часто во время съемки ТВ-программ на сцене он был самой яркой фигурой», — рассказал артист, пишет « МК ».

Также он добавил, что Масляков был не только весельчаков, но и человеком, который решал важные задачи. Гусман отметил, что у телеведущего был неизменный круг друзей. По его словам, Александр Васильевич оставался отзывчивым человеком и легким.