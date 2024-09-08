На 83-м году жизни умер Александр Масляков

Вечером, 8 сентября, стало известно о смерти бессменного руководителя и ведущего телепередачи «КВН» Александра Маслякова. О случившегося сообщили коллеги заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.

Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», — передали на официальном канале КВН в Telegram.