На 83-м году жизни умер Александр Масляков

Вечером, 8 сентября, стало известно о смерти бессменного руководителя и ведущего телепередачи «КВН» Александра Маслякова. О случившегося сообщили коллеги заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.
Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», — передали на официальном канале КВН в Telegram.
По одной из версий, причиной смерти Александра Маслякова стало онкологическое заболевание. В СМИ писали, что еще в 2022 году у него обнаружили неоперабельную опухоль. Если это действительно так, Александр Васильевич проходил долгое и серьезное лечение.
Сын Александра Маслякова -
Таисия Маслякова. Фото: соцсети
Свое наследие
Сын Александра Васильевича был генеральным директором ТТО «АМиК» и вел Премьер-лигу КВН с 2002 по 2020 годы. А внучка Таисия в юности солировала в коллективе «Непоседы», а с 2017 года вела детский «КВН». Ей 18 лет.
Звезды отечественного шоу-бизнеса уже выразили слова соболезнования семье покойного Александра Маслякова.
«Александр Васильевич, спасибо за юность. Спасибо за путевку в жизнь. Искренние соболезнования родным и близким», - пишет Павел Воля.
«Ушел из жизни А.В. Масляков. Спасибо Вам за все!» - вторит шоумену Гарик Харламов.
Сын и внучка Александра Маслякова пока не сделали никаких заявлений. О дате и месте прощания с телеведущим будет сообщено дополнительно. Также пока нет точной информации относительно того, что случилось с Александром Васильевичем, причина его смерти родственниками не разглашалась.
По материалам