Названа причина смерти Александра Маслякова

Вечером, 8 сентября, стало известно о скоропостижной кончине бессменного руководителя и ведущего «КВН»
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Еще восемь месяцев назад врачи сообщили Александру Васильевичу, что ему осталось мало времени. И все из-за неоперабельной опухоли. Ведущему «КВН» сообщили и его диагноз, и страшный неутешительный прогноз. Масляков понимал, что каждый месяц и каждый день для него особенно важен.
Также подчеркивается, что на протяжении последнего полугода Масляков находился в крайне плохом состоянии. Ему было тяжело не только разговаривать, но и дышать. Позднее ситуацию усугубили последствия коронавируса. Им телеведущий переболел дважды.