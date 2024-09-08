Названа причина смерти Александра Маслякова

Вечером, 8 сентября, стало известно о скоропостижной кончине бессменного руководителя и ведущего «КВН» Александра Маслякова. Ему было 82 года. У заслуженного деятеля искусств Российской Федерации остался сын Александр Масляков-младший и внучка Таисия, ей 18 лет. Известие о смерти Александра Маслякова стало полной неожиданностью для многих, в том числе и для простых обывателей, тех, кто любит и смотрит «КВН». В последнее время Александр Васильевич не появлялся на публике. Ходили слухи, что телеведущий себя неважно чувствует. Но из-за уважения к Александру Маслякову никаких подробностей его состояния в прессе не появлялось. Как пишет kp.ru, его погубил рак легких.

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Еще восемь месяцев назад врачи сообщили Александру Васильевичу, что ему осталось мало времени. И все из-за неоперабельной опухоли. Ведущему «КВН» сообщили и его диагноз, и страшный неутешительный прогноз. Масляков понимал, что каждый месяц и каждый день для него особенно важен.

Также подчеркивается, что на протяжении последнего полугода Масляков находился в крайне плохом состоянии. Ему было тяжело не только разговаривать, но и дышать. Позднее ситуацию усугубили последствия коронавируса. Им телеведущий переболел дважды.