Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Александр Масляков долгое время болел. Он умер 8 сентября в больнице. Ему оказывали паллиативную помощь, так как у ведущего была неоперабельная раковая опухоль в легких. Врачи не могли его спасти. А теперь стало известно, что создателя КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказали ТАСС в окружении семьи телеведущего. Пока не назначена дата похорон и место прощания.

Напомним, что в последние годы он уже не появлялся на публике. Обычно на выступлениях КВН появлялся его сын Александр Масляков-младший. Также на экране представала его внучка Таисия. Она стала ведущей детского КВН. Друзья и коллеги выражают соболезнования семье телеведущего. Многим он открыл путь к славе.