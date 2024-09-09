О Маслякове — онколог Черемушкин: «Он быстро исчерпал свои возможности»

Александр Масляков узнал о том, что у него рак легких в 2022 году. После этого бессменный ведущий пережил операцию и курсы терапии. Но, увы, лечение не дало желаемых результатов, пошли метастазы, болезнь обострилась.

В последние месяцы Александру Васильевичу оказывали исключительно паллиативную помощь. По данным KP.RU, ведущий перестал вставать с кровати и практически не общался с окружающими.

Онколог, к.м.н. Евгений Черемушкин не исключает, что спровоцировать активное развитие раковых клеток в легких мог ковид, который Александр Масляков перенес ни один раз.

«Ко мне во время ковида вернулось несколько больных, которых я прооперировал 10–20 лет назад. Эта болезнь — огромный стресс для организма, во время которого происходит резкое падение иммунитета и ускорение роста раковых клеток. Онкология может проснуться или усилиться», — пояснил онколог Teleprogramma.org .

По словам эксперта, в легких рак очень быстро распространяется. Врачи же терапией все время стараются «догнать» болезнь. Эффект от лечения часто хорошо заметен, но до тех пор, пока не накопится критическая опухолевая масса, которая начинает быстро прогрессировать и распространяться дальше.

«Если человеку назначено паллиативное лечение, значит он исчерпал свои возможности. Александру Васильевичу было уже за 80, к сожалению в этом возрасте в человеческом организме уже мало резервов», — пояснил онколог.