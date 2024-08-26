«Внесла раздор и смуту, разрушила команду и «затопила» Никиту»: хейтеры Ани Галянт считают, что справедливость наконец-то восторжествовала

Одиннадцатый выпуск шоу « Выжить в Дубае. Возвращение » поверг в шок поклонников Анны Галянт. Теория о том, что хрупкая рыжая девушка станет победителем проекта и увезет с собой домой 10 млн рублей, была очень популярна в интернете. Однако всего за несколько шагов до финала Аня потерпела поражение на малых испытаниях, на которых была так хороша все это время.

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В Сети на этой почве развернулись нешуточные дебаты. Одни считают, что достойней Ани претендента на победу не осталось, другие же убеждены, что ей досталось по заслугам, ведь она дурила наивных телезрителей своей наигранной милотой. Teleprogramma.org узнала, как любители шоу переживают потерю такого яркого персонажа.

Аня была интересна только вместе с Никитой, считают в Сети

Аня Галянт появилась на проекте не сразу. До нее команда «народников» проявляла себя как образцово-показательное товарищество, в отличии от склочных звезд. Но к сожалению, коллеги по участию не смогли простить Ане, что душа компании Никита Плахотниченко полностью переключил внимание на свою девушку. Более-менее нейтральную позицию занял Андрей Зубенко, остальные решили избавиться от гостьи во что бы то ни стало.