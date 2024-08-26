«Внесла раздор и смуту, разрушила команду и «затопила» Никиту»: хейтеры Ани Галянт считают, что справедливость наконец-то восторжествовала

Одиннадцатый выпуск шоу «
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В Сети на этой почве развернулись нешуточные дебаты. Одни считают, что достойней Ани претендента на победу не осталось, другие же убеждены, что ей досталось по заслугам, ведь она дурила наивных телезрителей своей наигранной милотой. Teleprogramma.org узнала, как любители шоу переживают потерю такого яркого персонажа.
Аня была интересна только вместе с Никитой, считают в Сети
Аня Галянт появилась на проекте не сразу. До нее команда «народников» проявляла себя как образцово-показательное товарищество, в отличии от склочных звезд. Но к сожалению, коллеги по участию не смогли простить Ане, что душа компании Никита Плахотниченко полностью переключил внимание на свою девушку. Более-менее нейтральную позицию занял Андрей Зубенко, остальные решили избавиться от гостьи во что бы то ни стало.
Никита Плахотниченко выбыл из проекта раньше своей любимой. Фото: ТНТ
Однако судьба распорядилась так, что Никита выбыл из проекта, оставив любимую один на один со своими недоброжелателями. И это при том, что Галянт регулярно ходила на малые испытания - статистически опасности вылететь у нее было гораздо больше. Многие считают, что так на самом бы деле было лучше.
Анастасия: «До прихода Ани Никита был вполне нормальным парнем, а как пришла она, стала шуры-муры крутить, и тот просто поплыл. Остапу, Илье, Насте и Саше это, конечно же, не понравилось, и их намерение выгнать Аню вполне обосновано. Девушка, состоявшая в отношениях с одним из участников, своим приходом разрушила команду. Никиту «затопила» Аня, именно она. И очень жаль, что Никита ушел раньше нее. И вообще очень жаль, что она пришла на проект! Согласна с народной командой: она лишняя! Внесла раздор и смуту! Все взрослые люди пришли побеждать, а она как в пионерлагерь приехала — с мальчиком подружить».
Елена Елена: «Все пишут, что молоденькая, бедная девочка, а эта девочка с 15 лет живет взрослой жизнью и намного прожженнее некоторых взрослых будет…»
Мария: «Слушайте, пофиг на остальных девок и парней, что остались. Но меня лично раздражала Аня, сколько можно про ее возраст припоминать. На вид - что она, что ее мужик вполне хитрые морды. Ну не ангелы точно!»
Другие пользователи Сети более расположены к Ане, но и они считают, что за ней было интересно наблюдать только в паре с Никитой. Когда парень покинул Дубай, Аня потеряла огонек и ушла в тень.
Раскол в народной команде произошел с приходом Галянт. Фото: ТНТ
Кто из девушек остался на проекте «Выжить в Дубае»?
После ухода Галянт на проекте остались Надежда Сысоева, Анастасия Перун и
Дело в том, что Настя и Саша в своей команде заняли выгодные позиции и ни разу не ходили на малые испытания. Это во всеуслышание отметил и ведущий проекта Павел Воля, назвав их серыми мышками за тактику отсиживаться за спинами коллег.
Алина: «Вот эти две овечки, которые остались Настя и Саша, противные какие. Тут даже дело не в деньгах, а в человечности . Одни из слабейших участниц, засидевшихся на шоу. Две мышки. Я возмущена этим сезоном».
X.V.: «Аня достойнее тех девушек, что остались».
Анька: «Саша и Настя такие довольные сидят. Ни разу не ходили на испытания, им просто повезло, что Тор и Слава к ним присоединились».
Тем не менее, у Перун и Сухоруковой имеются и почитатели. Некоторые отмечают, что девушки хорошо проявляют себя на больших испытаниях, да и в стратегии не уступают оставшимся на проекте мужчинам.
Александра Сухорукова не вызывает у телезрителей каких-либо сильных эмоций. Фото: ТНТ
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