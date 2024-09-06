Надя Сысоева кардинально сменила имидж после шоу «Выжить в Дубае»

Надежда Сысоева в телеграм-канале похвасталась кардинальной сменой имиджа. Она пустила под нож свои длинные белокурые локоны, с которыми ее так привыкли видеть поклонники.

Теперь у Нади Сысоевой экстремально короткое каре. Снимок, на котором она запечатлена с новой прической, Надя Сысоева разместила в своем телеграм-канале. Звезда дала понять, что впереди у нее прекрасное событие, к которому она тщательно подготовилась, в том числе, и подвергнув трансформации внешность.