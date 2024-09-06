Надя Сысоева кардинально сменила имидж после шоу «Выжить в Дубае»

Надя Сысоева. Фото: ТНТ

Надя Сысоева сменила имидж накануне отпуска.

Надежда Сысоева в телеграм-канале похвасталась кардинальной сменой имиджа. Она пустила под нож свои длинные белокурые локоны, с которыми ее так привыкли видеть поклонники.

Теперь у Нади Сысоевой экстремально короткое каре. Снимок, на котором она запечатлена с новой прической, Надя Сысоева разместила в своем телеграм-канале. Звезда дала понять, что впереди у нее прекрасное событие, к которому она тщательно подготовилась, в том числе, и подвергнув трансформации внешность.

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Надя Сысоева с новой прической. Фото: телеграм канал Нади Сысоевой

«И в отпуск!» — лаконично подписала кадр Надя Сысоева.

Подписчики тут же оценили новый имидж Сысоевой, заявив, что с ним она стала совсем другой. Большинство сделали Наде Сысоевой комплименты, отметив, что каре Надежде Сысоевой очень к лицу.

Напомним, Надя Сысоева принимала участие в реалити-шоу ТНТ «Выжить в Дубае» и покинула его практически в шаге от финала. О том, что Сысоева выбыла из борьбы за главный приз проекта, стало известно по итогам выпуска, который вышел в эфир в прошлое воскресенье, 1 сентября.

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