Надя Сысоева кардинально сменила имидж после шоу «Выжить в Дубае»

Теперь у Нади Сысоевой экстремально короткое каре. Снимок, на котором она запечатлена с новой прической, Надя Сысоева разместила в своем телеграм-канале. Звезда дала понять, что впереди у нее прекрасное событие, к которому она тщательно подготовилась, в том числе, и подвергнув трансформации внешность.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Надя Сысоева с новой прической. Фото: телеграм канал Нади Сысоевой
«И в отпуск!» — лаконично подписала кадр Надя Сысоева.
Подписчики тут же оценили новый имидж Сысоевой, заявив, что с ним она стала совсем другой. Большинство сделали Наде Сысоевой комплименты, отметив, что каре Надежде Сысоевой очень к лицу.
Напомним, Надя Сысоева принимала участие
Читайте также: