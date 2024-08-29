Не затворница, а заложница: как Аллегрова покорила музыкальный Олимп, но больше этому не рада

Российский конкурс «Новая волна-2024» стал настолько ярким событием в музыкальном сообществе, что ради него свои уютные стены покинули знаменитости, которых уже давно считают затворниками. Так, сражающийся с тяжелым недугом Андрей Губин посетил творческий вечер в свою честь, а непубличная Анжелика Варум исполнила для изголодавшегося зрителя свой хит «Зимняя вишня».

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Еще одной большой радостью для народа стало появление на сцене легендарного дуэта - Игоря Крутого и Ирины Аллегровы . Последняя вообще так редко выходит в свет, что многие думают, что она уже завершила карьеру. Но это совсем не так! В случае с 72-летней шальной императрицей действует золотое правило: «чем реже являешь себя публике, тем дороже стоишь».

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