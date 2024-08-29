Не затворница, а заложница: как Аллегрова покорила музыкальный Олимп, но больше этому не рада

Фото: Global Look Press

Певица переросла «Угонщицу», «Императрицу» и «Младшего лейтенанта», а ее фанаты - нет.

Российский конкурс «Новая волна-2024» стал настолько ярким событием в музыкальном сообществе, что ради него свои уютные стены покинули знаменитости, которых уже давно считают затворниками. Так, сражающийся с тяжелым недугом Андрей Губин посетил творческий вечер в свою честь, а непубличная Анжелика Варум исполнила для изголодавшегося зрителя свой хит «Зимняя вишня».

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Еще одной большой радостью для народа стало появление на сцене легендарного дуэта - Игоря Крутого и Ирины Аллегровы. Последняя вообще так редко выходит в свет, что многие думают, что она уже завершила карьеру. Но это совсем не так! В случае с 72-летней шальной императрицей действует золотое правило: «чем реже являешь себя публике, тем дороже стоишь».

Сколько стоит заказать на корпоратив Аллегрову в 2024 году?

Telegram-канал SHOT выяснил, что заказать себе на корпоратив исполнительницу хитов «Младший лейтенант» и «Фотография 9/12» обойдется обеспеченным фанатам ни много ни мало в 16,5 млн рублей. Для сравнения, Валерий Леонтьев, по сообщениями в СМИ, недавно отработал на частном мероприятии за 12 млн рублей.

72-летняя Аллегрова великолепно выглядела на сцене «Новой волны-2024». Фото: Global Look Press

Нужно отметить, что такой ценник - это не что-то само собой разумеющееся, даже для почтенных мэтров отечественной сцены. 82-летний Лев Лещенко, например, соглашается на предложение за 1,7 млн рублей и особых капризов в райдере не имеет. Дело тут, вероятно, в другом.

Скорее всего, баснословными суммами Аллегрова старательно отпугивает желающих послушать ее вживую. Возрастной «угонщице», которая навряд ли в чем-то нуждается, проще лишний раз посидеть дома, чем развлекать захмелевшую толпу. Все же, возраст берет свое, здоровье не то, да и усталость от публичности на лицо.

Что произошло с Аллегровой на «Новой волне-2024»?

Усталость от публичности у певицы - прямо на лице. Редкий выход в свет Аллегровой - большое событие не только для ее поклонников, но и для журналистов. Только вот после выступления на телевизионном конкурсе «Новая волна-2024» Ирина Александровна в лучших традициях своенравной примы устроила сцену и не соглашалась идти к машине, пока секьюрити не разгонят собравшуюся за кулисами прессу.

Годы идут, а Игорь Крутой и Ирина Аллегрова все также органичны в паре. Фото: Global Look Press

Несмотря на восторженные приветствия толпы, команда Аллегровой попыталась донести, что снимать певицу можно только по спецразрешению. Ситуация оказалась патовой, но в итоге журналисты свое дело сделали, и заполучили кадры, на которых знаменитость пробирается к машине, злобно шипя на окружающих.

Скандал получил широкий резонанс, и в Сети начали гадать, что же могло послужить причиной таких капризов. Возможно, дело в том, что, будучи на сцене, Аллегрова не успела вступить вовремя, пропустив начало песни? Или в давней обиде на то, СМИ окрестили ее затворницей? Ну тут уж, дыма без огня, как говорится.

Почему Аллегрова стала затворницей?

И все-же, Ирина Александровна - на пьедестале, который, правда, она во что бы то ни стало хочет разрушить. Дело в том, что артистка купается в признании, которое густо замешано на ее нетленных хитах, в итоге и сделавшие Аллегрову Аллегровой. Саму ее это очень расстраивает - она считает, что давно переросла «Угонщицу», «Императрицу» и «Младшего лейтенанта».

Аллегровой 72 года, а ее фанаты все еще видят в ней дерзкую девчонку из 90-х. Фото: Global Look Press

Певица тщетно старается привить своей аудитории вкус к своим новым работам, но эти композиции никак не хотят становится хитами, а народ по-прежнему требует то, что проверено временем. Вот и конфликтует Аллегрова не только с журналистами, но и со слушателем, который указывает ей, что исполнять на концерте. Возможно, именно поэтому в том числе на ее корпоративы и поставлен такой высокий прайс - ведь понятно, под какой репертуар захочет танцевать отдыхающий народ.

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