Не затворница, а заложница: как Аллегрова покорила музыкальный Олимп, но больше этому не рада

Российский конкурс «Новая волна-2024» стал настолько ярким событием в музыкальном сообществе, что ради него свои уютные стены покинули знаменитости, которых уже давно считают затворниками. Так,
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Еще одной большой радостью для народа стало появление на сцене легендарного дуэта -
Сколько стоит заказать на корпоратив Аллегрову в 2024 году?
Telegram-канал SHOT выяснил, что заказать себе на корпоратив исполнительницу хитов «Младший лейтенант» и «Фотография 9/12» обойдется обеспеченным фанатам ни много ни мало
72-летняя Аллегрова великолепно выглядела на сцене «Новой волны-2024». Фото: Global Look Press
Нужно отметить, что такой ценник - это не что-то само собой разумеющееся, даже для почтенных мэтров отечественной сцены. 82-летний Лев Лещенко, например, соглашается на предложение за 1,7 млн рублей и особых капризов в райдере не имеет. Дело тут, вероятно, в другом.
Скорее всего, баснословными суммами Аллегрова старательно отпугивает желающих послушать ее вживую. Возрастной «угонщице», которая навряд ли в чем-то нуждается, проще лишний раз посидеть дома, чем развлекать захмелевшую толпу. Все же, возраст берет свое, здоровье не то, да и усталость от публичности на лицо.
Что произошло с Аллегровой на «Новой волне-2024»?
Усталость от публичности у певицы - прямо на лице. Редкий выход в свет Аллегровой - большое событие не только для ее поклонников, но и для журналистов. Только вот после выступления на телевизионном конкурсе «Новая волна-2024» Ирина Александровна в лучших традициях своенравной примы устроила сцену и не соглашалась идти к машине, пока
Годы идут, а Игорь Крутой и
Несмотря на восторженные приветствия толпы, команда Аллегровой попыталась донести, что снимать певицу можно только по спецразрешению. Ситуация оказалась патовой, но в итоге журналисты свое дело сделали, и заполучили кадры, на которых знаменитость пробирается к машине, злобно шипя на окружающих.
Скандал получил широкий резонанс, и в Сети начали гадать, что же могло послужить причиной таких капризов. Возможно, дело в том, что, будучи на сцене, Аллегрова не успела вступить вовремя, пропустив начало песни? Или в давней обиде на то, СМИ окрестили ее затворницей? Ну тут уж, дыма без огня, как говорится.
Почему Аллегрова стала затворницей?
И все-же, Ирина Александровна - на пьедестале, который, правда, она во что бы то ни стало хочет разрушить. Дело в том, что артистка купается в признании, которое густо замешано на ее нетленных хитах, в итоге и сделавшие Аллегрову Аллегровой. Саму ее это очень расстраивает - она считает, что давно переросла «Угонщицу», «Императрицу» и «Младшего лейтенанта».
Аллегровой 72 года, а ее фанаты все еще видят в ней дерзкую девчонку из 90-х. Фото: Global Look Press
Певица тщетно старается привить своей аудитории вкус к своим новым работам, но эти композиции никак не хотят становится хитами, а народ по-прежнему требует то, что проверено временем. Вот и конфликтует Аллегрова не только с журналистами, но и со слушателем, который указывает ей, что исполнять на концерте. Возможно, именно поэтому в том числе на ее корпоративы и поставлен такой высокий прайс - ведь понятно, под какой репертуар захочет танцевать отдыхающий народ.
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