Игорь Крутой вывел на красную дорожку «Новой волны» свою жену Ольгу

Игорь Крутой. Фото: Global Look Press

Ольга Крутая выбрала элегантный лук для фестиваля. 60-летняя жена композитора подчеркнула свои достоинства.

Ольга Крутая уже больше 30 лет состоит в отношениях с Игорем Крутым. Они считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. У пары есть дочка Александра. А также композитор удочерил наследницу жены Викторию от прошлых отношений. Игорь Крутой дорожит своей семьей и редко публикует кадры с родными. В конце августа в Сочи прошел Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Там собрались популярные артисты, которые выступали для публики.

На красной дорожке Игорь Крутой появился вместе с супругой. Ольга Крутая предстала в вязаном платье с пайетками. Наряд подчеркнул ее фигуру. Жена композитора Игоря Крутого в 60 лет держит себя в форме.

Игорь Крутой с женой и Николай Басков. Фото: оргкомитет «Новая волна»

Многие были в восторге от того, как выглядит супруга Игоря Крутого. Она получила массу комплиментов. Ольгу Крутую назвали сногсшибательной женщиной.

Сам Игорь Крутой был в модном джинсовом костюме и кепке. Примечательно, что также на фестивале появились Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие селебрити. Артисты подбирали яркие образы.

Торжественное закрытие «Новой волны» телеканал «Россия» покажет в своем эфире в пятницу, 30 августа, в 21:30.

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