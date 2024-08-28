Игорь Крутой вывел на красную дорожку «Новой волны» свою жену Ольгу

Ольга Крутая уже больше 30 лет состоит в отношениях с Игорем Крутым. Они считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. У пары есть дочка Александра. А также композитор удочерил наследницу жены Викторию от прошлых отношений. Игорь Крутой дорожит своей семьей и редко публикует кадры с родными. В конце августа в Сочи прошел Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Там собрались популярные артисты, которые выступали для публики.

На красной дорожке Игорь Крутой появился вместе с супругой. Ольга Крутая предстала в вязаном платье с пайетками. Наряд подчеркнул ее фигуру. Жена композитора Игоря Крутого в 60 лет держит себя в форме.