Игорь Крутой вывел на красную дорожку «Новой волны» свою жену Ольгу

На красной дорожке
Многие были в восторге от того, как выглядит супруга
Сам
Торжественное закрытие «Новой волны» телеканал «Россия» покажет в своем эфире в пятницу, 30 августа, в 21:30.
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Игорь Крутой. Фото: Global Look Press
На красной дорожке
Многие были в восторге от того, как выглядит супруга
Сам
Торжественное закрытие «Новой волны» телеканал «Россия» покажет в своем эфире в пятницу, 30 августа, в 21:30.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
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