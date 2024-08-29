Ирина Аллегрова стала самой дорогой певицей в 2024 году, прося 16,5 млн рублей за выступление

Ирина Аллегрова давно стала известной певицей. Но теперь она тщательно выбирает, где выступать. Увидеть певицу даже на больших сборных концертах – большая редкость. Но недавно она приехала в Сочи на «Новую волну». Поведение артистки многих удивило, так как она отказывалась общаться с журналистами и вела себя достаточно грубо. А вот ее выступление прошло безупречно. Отметим, что она оказалась самой дорогой певицей в России.

За свои выступления Аллегрова просит 16,5 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем просит Стас Михайлов. За такую сумму четыре раза выступит Jah Khalib, пять Михаил Шуфутинский, десять Лев Лещенко, одиннадцать Надежда Кадышева и двадцать три раза Алекса. Раньше самой дорогой была Алла Пугачева, которая просила 40-45 млн рублей. Однако после отъезда за границу она даже не думает выступать.

По данным Телеграм-канала Shot, Аллегрова также выдвинула особые условия. Если она исполняет свои главные хиты «Младший лейтенант», «Фотографии 9/12», то ее строго запрещено снимать и фотографировать. Заведение должно быть закрытым, а также гости должны быть допущены только по спискам.