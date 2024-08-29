Ирина Аллегрова стала самой дорогой певицей в 2024 году, прося 16,5 млн рублей за выступление
Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press
Ирина Аллегрова выдвигает особые требования, когда соглашается выступать на корпоративах.
Ирина Аллегрова давно стала известной певицей. Но теперь она тщательно выбирает, где выступать. Увидеть певицу даже на больших сборных концертах – большая редкость. Но недавно она приехала в Сочи на «Новую волну». Поведение артистки многих удивило, так как она отказывалась общаться с журналистами и вела себя достаточно грубо. А вот ее выступление прошло безупречно. Отметим, что она оказалась самой дорогой певицей в России.
За свои выступления Аллегрова просит 16,5 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем просит Стас Михайлов. За такую сумму четыре раза выступит Jah Khalib, пять Михаил Шуфутинский, десять Лев Лещенко, одиннадцать Надежда Кадышева и двадцать три раза Алекса. Раньше самой дорогой была Алла Пугачева, которая просила 40-45 млн рублей. Однако после отъезда за границу она даже не думает выступать.
По данным Телеграм-канала Shot, Аллегрова также выдвинула особые условия. Если она исполняет свои главные хиты «Младший лейтенант», «Фотографии 9/12», то ее строго запрещено снимать и фотографировать. Заведение должно быть закрытым, а также гости должны быть допущены только по спискам.