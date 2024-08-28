Ирина Аллегрова нагрубила журналистам и сбежала от них на «Новой волне»

Ирина Аллегрова много лет выступает на публике.. Ее хиты не перестают быть востребованными. Артистка в последнее время редко посещает светские мероприятия. Но в августе она приехала на Международный музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи. Ирина Аллегрова находилась в плохом настроение. Свое раздражение она не скрыла от журналистов. 72-летняя Ирина Аллегрова требовала, что помощники отгоняли от нее людей и не давали ее снимать.

В сторону одной журналистки костюмерша артистки кинула платок, чтобы прикрыть Ирину Аллегрову . Примечательно, что сама певица едва сдерживалась.

«Как же я вас всех», — прошипела она.

После выступления Ирина Аллегрова не знала, что делать с цветами. Ей помог Тимур Родригез , который заявил, что все отнесет в ее гримерку. И когда артистка снова вышла на улицу, то ей пришлось отбиваться от журналистов.

«Ты специально мне в лицо светишь?» — возмущалась «шальная императрица» в сторону оператора, пишет « МК ».

На всех вокруг кричали ее помощники. Народ был удивлен, когда они наблюдали за этим скандалом.