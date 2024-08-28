Непубличная Варум и мега-популярный Агутин: какие на самом деле отношения у супругов, которых обвиняли в браке «по залету»
Леонид Агутин и Анжелика Варум, 2004 год. Фото: Global Look Press
Не исключено, что хейтеры пары уже сами развелись по несколько раз, а Леонид и Анжелика все никак.
Анжелика Варум уже давно не выступает на сцене перед поклонниками, и тем не менее, интерес к ее личности не угасает. Даже наоборот - каждый выход в свет ныне непубличной особы - это своего рода праздник для сплетников, которые пытаются угадать по жестам и мимике, не развелась ли Варум с Леонидом Агутиным.
Появление Анжелики на «Новой волне-2024», кажется, окончательно поставило точку в данном вопросе. Варум, прибывшая на масштабное музыкальное событие, не только вышла на сцену со своим хитом «Зимняя вишня», но и засветила свои истинные отношения с супругом. Думая, что в этот момент, их никто не снимает на камеру.
Непубличная Варум выступила «Новой волне-2024». Фото: Global Look Press
Романтические отношения в реальности (а не по сценарию клипа «Королева») завязались между коллегами в 1997 году. А уже в 2000 году они поженились. Собственно, с тех пор пару начали преследовать предсказания о скором разводе.
Одни просто завидовали счастью, другие утверждали, что служебный роман обречен на скоротечность. Третьи же указывали на то, что это брак «по залету» и будущего у него нет по этой причине. Дочь артистов Елизавета-Мария Варум-Агутина родилась 9 февраля 1999 года - до того, как ее родители официально расписались.
Новая волна слухов о разводе нахлынула, когда в 2011 году Анжелика объявила, что покидает сцену. И это несмотря на то, что певица аргументировала свое решение тем, что желает больше времени уделять мужу и дочери, а плотный рабочий график ее утомил. Дело в том, что с тех пор понять, что происходит со знаменитостью, оказалось практически невозможным. Варум перестала не только выступать, но и давать интервью.
Зажигалочка-Варум заявила о своем уходе со сцене в 2011 году. Фото: Global Look Press
А вот Агутин не собирался никуда пропадать. Полный энтузиазма, он регулярно радовал поклонников новыми проектами. То, что супруги живут разными жизнями, не давало интернет-пользователям покоя и они стали считать, что брак знаменитостей скорее мертв, чем жив.
Особенность семейной жизни Агутина и Варум такова, что они могут быть в браке, но жить в разных странах. Так, дочь артистов проживает в США с самого детства, ее воспитанием занимались отец и брат Анжелики. К тому же заслуженные артисты России в свое время озаботились тем, чтобы вкладывать деньги не только в отечественную недвижимость, но и в зарубежную.
В 2023 году «Комсомольская правда» писала, что у пары есть пять квартир в США стоимостью около $8,9 млн (примерно 824 млн рублей): в городе Холливуд, штат Флорида, в городке Помпано-Бич на берегу Атлантического океана, в элитном жилом комплексе Дональда Трампа и в пригороде Майами Авентуре. Помимо этого, Агутин признался, что они с Варум помогли дочери купить квартиру в Лос-Анджелесе, где она живет и выступает со своей музыкальной группой.
Елизавета-Мария Варум-Агутина в 2021 году стала гражданкой США. Фото: соцсети Варум-Агутиной
И вот как с такими активами не уехать жить на ПМЖ в Америку, спрашивается? Именно такие слухи активно кружили о пропавшей с радаров Варум, но Леонид упорно их отрицал. Сейчас отпираться уже бесполезно: пресса выяснила, что Анжелика больше полугода назад уехала в США и живет в апартаментах шикарного комплекса в Голливуде, расположенных на побережье океана.
Окончательно крест на семейном счастье звездных супругов поставили год назад, когда Варум не присутствовала на гала-концерте Агутина, посвященного его 55-летию. Артист оправдал эту неприятность тем, что у Анжелики проблемы со здоровьем. Но многие между строк прочитали другое: артисты существуют параллельно и не разводятся только потому, что много всего придется делить.
Некоторое время это было довольно рабочей версией, но все изменила «Новая волна-2024». Там Леонида и Анжелику незаметно засняли, когда они сидели в зале в ожидании своей репетиции. На кадрах видно, что 56-летний супруг даром время не теряет, решив уделить внимание шее жене. Он нежно массирует уставшие плечи и спину Варум, и его 55-летняя супруга вот-вот замурлычет от удовольствия. Такой нежной тактильностью в отношениях могут похвастаться далеко не все - и уж тем более не те, кому приписывают остывшие друг к другу чувства.
Агутина и Варум застукали за нежностями в Сочи. Фото: соцсети