Непубличная Варум и мега-популярный Агутин: какие на самом деле отношения у супругов, которых обвиняли в браке «по залету»

Леонид Агутин, Анжелика Варум и слухи о разводе

Романтические отношения в реальности (а не по сценарию клипа «Королева») завязались между коллегами в 1997 году. А уже в 2000 году они поженились. Собственно, с тех пор пару начали преследовать предсказания о скором разводе.

Одни просто завидовали счастью, другие утверждали, что служебный роман обречен на скоротечность. Третьи же указывали на то, что это брак «по залету» и будущего у него нет по этой причине. Дочь артистов Елизавета-Мария Варум-Агутина родилась 9 февраля 1999 года - до того, как ее родители официально расписались.

Новая волна слухов о разводе нахлынула, когда в 2011 году Анжелика объявила, что покидает сцену. И это несмотря на то, что певица аргументировала свое решение тем, что желает больше времени уделять мужу и дочери, а плотный рабочий график ее утомил. Дело в том, что с тех пор понять, что происходит со знаменитостью, оказалось практически невозможным. Варум перестала не только выступать, но и давать интервью.