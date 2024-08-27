Спел новую песню, не дождавшись выхода на сцену: что происходит с затворником Андреем Губиным на самом деле

Диагноз музыканту поставили не сразу. Губин рассказывал, что в 2000-х врачам понадобилось три года, что прийти к заключению, что у него левосторонняя прозопалгия лица. Это заболевание нервной системы, из-за которого человек испытывает постоянные лицевые боли . При этом все это время Губин не опускает рук, творит и ждет, когда его «чуть-чуть отпустит».

«Есть такое понятие, как вокальный аппарат. Если есть проблемы, то мой вокальный аппарат не озвучивает. Я не могу работать на уровне хуже, чем я понимаю», - признался артист в интервью для Telegram-канала «Mash».

Это не единственная беда, с которой имеет дело Андрей. Как он сам признается - проблем у него много. Дает знать о себе спортивная травма позвоночника из детства: бывают дни, когда Губину тяжело дойти до магазина, который расположен в 200 метрах от его дома.

Что Андрей Губин готовит для своих поклонников

Вечер на «Новой волне-2024», посвященный творчеству Губина, лишний раз продемонстрировал всем, насколько Андрей желаем на сцене. Складывается впечатление, что его огромной фанбазе даже не нужны новые композиции кумира - они готовы зажигать под любимые треки, без которых не обходилась ни одна дискотека 90-х.