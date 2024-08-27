Спел новую песню, не дождавшись выхода на сцену: что происходит с затворником Андреем Губиным на самом деле
Фото: Global Look Press
Автор хита «Танцы» все эти годы не терял времени понапрасну.
Андрей Губин порадовал своих поклонников на «Новой волне-2024». Певец последнее время - нечастый гость на телевидении и светских мероприятиях. Больше 15 лет он в одиночку ведет борьбу с тяжелым заболеванием, которое превратило его жизнь в сущий ад.
Но секс-символ 90-х не унывает. Он как и прежде поглощен музыкой - пишет песни. Но пока что только в стол. Тем не менее, у 50-летнего Губина появляется все больше решимости для полноценного камбека на сцену. Teleprogramma.org узнала, чем живет сейчас «немальчик-бродяга».
Уйти на пике популярности - большая трагедия для любого исполнителя. Но даже не это стало главной болью для Губина. Страшная болезнь забрала у него не только спокойную жизнь без физических мучений, но и миловидную внешность, которая была своего рода визитной карточкой Андрея.
Андрей Губин пользовался бешенной популярностью не только среди фанаток. Фото: Global Look Press
Диагноз музыканту поставили не сразу. Губин рассказывал, что в 2000-х врачам понадобилось три года, что прийти к заключению, что у него левосторонняя прозопалгия лица. Это заболевание нервной системы, из-за которого человек испытывает постоянные лицевые боли. При этом все это время Губин не опускает рук, творит и ждет, когда его «чуть-чуть отпустит».
«Есть такое понятие, как вокальный аппарат. Если есть проблемы, то мой вокальный аппарат не озвучивает. Я не могу работать на уровне хуже, чем я понимаю», - признался артист в интервью для Telegram-канала «Mash».
Это не единственная беда, с которой имеет дело Андрей. Как он сам признается - проблем у него много. Дает знать о себе спортивная травма позвоночника из детства: бывают дни, когда Губину тяжело дойти до магазина, который расположен в 200 метрах от его дома.
Вечер на «Новой волне-2024», посвященный творчеству Губина, лишний раз продемонстрировал всем, насколько Андрей желаем на сцене. Складывается впечатление, что его огромной фанбазе даже не нужны новые композиции кумира - они готовы зажигать под любимые треки, без которых не обходилась ни одна дискотека 90-х.
Однако затворнический образ жизни артиста не особо готовил его к тому, чтобы снова блистать с микрофоном на сцене. Кроме того, у Губина высокая планка в отношении себя - как в облике, так и в голосе. Андрей хочет появиться перед фанатами в форме, и для этого делает все возможное, пока недуг не даст ему послабление.
Губин не опустил руки и по сей день борется с тяжелым недугом. Фото: кадр шоу «Ты не поверишь!»
А вот что музыканту последнее время удается особенно хорошо, так это написание песен. Уединенный образ жизни (например, в египетской деревушке на 5 000 человек) очень способствовал тому, что Губин сильно развился как автор. Вот только тексты у него уже не такие легкомысленные, как раньше.
«Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит, кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю, кто-то бежит по трассе, опасностью пренебрегая», - пропел Андрей на камеру свои наработки из Берлина двухгодичной давности.
Возможно, не все поклонники «танцы, танцы, танцуй, девчонка» оценят смену репертуара своего кумира, но своего слушателя это произведение точно найдет.
После съемок на «Новой волне-2024» артист вернулся к себе в московскую квартиру. Это 4-комнатное жилье он купил более 20 лет назад на пике своей карьеры. В ремонт «мальчик-бродяга» не вкладывается, потому что очень любит путешествовать.
Основным его источником дохода являются авторские отчисления от хитов, которые продолжают звучать в эфире. По словам скромного Губина, этих средств ему вполне хватает. Настолько, что он даже отказался от предложения выступить на новогодних корпоративах, хотя ему предлагали весьма хорошие деньги. Но Андрей не изменил своим принципал и не предстал перед толпой, будучи не в форме.