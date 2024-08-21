Изменял своей избраннице, а потом погубил ее: история роковой любви Алена Делона и Роми Шнайдер

Роман между
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Знакомство в самолете
Эти двое красавцев познакомились, когда вместе летели в Париж на съемки фильма «Кристина», где оба принимали участие. Тогда на счету уроженки Вены Шнайдер было уже несколько знаковых ролей, а Ален Делон же считался начинающим, но подающим надежды артистом.
Делон встретил актрису у трапа самолета и подарил ей букет красных роз. Но нельзя сказать, что тогда между ними пробежала та самая искра. Роми Шнайдер считала, что актер совершенно не воспитан. Ален Делон, выходец из простой семьи, признавался, что его партнерша по фильму принадлежала к тому буржуазному классу, который он больше всего презирал.
Но тем не менее лед тронулся, а экранные чувства, которые актеры передавали по сюжету фильма «Кристина», переросли в настоящие. Кстати, на съемках картины молодые люди часто ссорились, да так, что летели клочки по закоулочкам. Их сблизила совместная поездка на кинофестиваль в Брюссель.
Актеры ехали одним поездом и впервые вместо привычных ссор начали флиртовать друг с другом. Это
В 1959 году состоялась помолвка Роми Шнайдер и Алена Делона, однако дата свадьбы же оставалась открытой. Но на самом деле красавец-актер не собирался жениться на своей возлюбленной. Его карьера входила в свою золотую пору, в него влюблялись женщины. Он мог позволить себе любую интрижку с продолжением.
Ален Делон и Роми Шнайдер в фильме «Кристина»
Любовные связи Алена Делона
Периодически на страницах желтой прессы появлялись статьи о романтических приключениях актера. Роми же закрывала глаза на все его похождения. Алена Делона часто даже раздражала ее чрезмерная мягкость. И после бурных ссор он просил прощения у своей возлюбленной.
«В ней всегда жили два существа: нежная, беззащитная куколка и до тошноты добропорядочная немецкая фрау. Первую я обожал, вторую — ненавидел», — признавался Делон.
Испытывая такие разные эмоции, Ален Делон действительно мучил свою любимую женщину. Всего их страстный и противоречивый роман продлился пять лет.
Букет черных роз
Почему красотка, о которой мечтали миллионы других мужчин, испытывала болезненную привязанность к одному? Психологи объясняют это тем, что отец актрисы, Вольф Альбах-Ретти, рано ушел из семьи. И впервые их встреча произошла на съемках фильма «Кардинал», но она ничего не изменила. А Роми Шнайдер всю жизнь испытывала дефицит любви и боялась пережить потерю снова. Но от судьбы не уйдешь…
На съемках фильма «Процесс» в 1963 году Роми Шнайдер увидела фотографию, на которой была изображена миловидная блондинка, сидевшая на коленях ее любимого мужчины. Снимок сопровождала подпись: «Флирт или любовь?» Поначалу Ален Делон все отрицал и списывал происшедшее на происки желтой прессы.
Но женщина всегда чувствует
«После измены Алена я была уничтожена, растеряна, унижена. Если бы это зависело от меня, я бы никогда его не оставила… И раньше были моменты, когда я говорила себе: пора кончать! Но у меня не было сил. Я очень любила его и все прощала», — впоследствии признавалась Роми Шнайдер.
В 1966 году актриса вышла замуж за драматурга Гарри Майена, который ранее бросил жену. В этом браке на свет появился сын Давид. Роми Шнайдер наконец почувствовала себя любимой и желанной. Но, наверное, если бы Ален Делон позвал бывшую возлюбленную обратно, она бы, ни задумываясь, бросилась бы к нему.
Ален Делон и Роми Шнайдер на съемках фильма «Бассейн»
Рок — это судьба
Им довелось встретиться снова на съемках фильма «Бассейн». Ален Делон играл любовь только по сценарию, а сердце Роми Шнайдер же встрепенулось. Состояние актрисы не осталось незамеченным ее мужем. Он понял, что жена все еще любит Алена Делона. И, несмотря на то что ее чувства были невзаимными, они разрушили брак с Гарри Майеном.
Драматург махнул рукой на свое творчество, начал пить. А после развода вообще погрузился в жуткую депрессию. В итоге он повесился на шейном платке жены у себя в доме.
Потом Роми Шнайдер вышла замуж снова и
Роми Шнайдер стала выпивать, погрузилась в депрессию, сидела на транквилизаторах. И, как ни странно, на помощь артистке пришел Ален Делон, который взял на себя организацию похорон Давида.
Ален Делон и Роми Шнайдер. Фото из открытых источников
Актриса ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая 1982 года в возрасте 44 лет. Ее сердце остановилось.
Впоследствии в журнале «Пари-матч» появилось письмо Алена Делона под заголовком «Прощай, моя куколка!». В нем артист написал: «Мне говорят, что ты мертва. Виноват ли в этом я? Да, это из-за меня твое сердце перестало биться. Из-за меня, потому что двадцать пять лет назад меня сделали твоим партнером в «Кристине».
Возможно, жизнь Роми Шнайдер
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