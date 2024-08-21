Изменял своей избраннице, а потом погубил ее: история роковой любви Алена Делона и Роми Шнайдер

Роман между Аленом Делоном и Роми Шнайдер называют одним из величайших романов столетия. Меж тем актер стал в буквальном смысле роковым мужчиной в жизни Роми. Эта была та самая любовь, которая идет рядом со смертью. Но именно ее воспевают художники и поэты.

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Знакомство в самолете

Эти двое красавцев познакомились, когда вместе летели в Париж на съемки фильма «Кристина», где оба принимали участие. Тогда на счету уроженки Вены Шнайдер было уже несколько знаковых ролей, а Ален Делон же считался начинающим, но подающим надежды артистом.

Делон встретил актрису у трапа самолета и подарил ей букет красных роз. Но нельзя сказать, что тогда между ними пробежала та самая искра. Роми Шнайдер считала, что актер совершенно не воспитан. Ален Делон, выходец из простой семьи, признавался, что его партнерша по фильму принадлежала к тому буржуазному классу, который он больше всего презирал.

Но тем не менее лед тронулся, а экранные чувства, которые актеры передавали по сюжету фильма «Кристина», переросли в настоящие. Кстати, на съемках картины молодые люди часто ссорились, да так, что летели клочки по закоулочкам. Их сблизила совместная поездка на кинофестиваль в Брюссель.

Актеры ехали одним поездом и впервые вместо привычных ссор начали флиртовать друг с другом. Это было началом страстного романа. И именно после той поездки Ален Делон предложил Роми Шнайдер переехать с ним в Париж. Эту идею не одобряла мама Роми, которая очень опекала свою дочь, но актриса была готова отправиться за любимым хоть на край света. А уж в Париж — город любви — тем более!

В 1959 году состоялась помолвка Роми Шнайдер и Алена Делона, однако дата свадьбы же оставалась открытой. Но на самом деле красавец-актер не собирался жениться на своей возлюбленной. Его карьера входила в свою золотую пору, в него влюблялись женщины. Он мог позволить себе любую интрижку с продолжением.