Иван Охлобыстин о семейном счастье, внуках и съемках в сериале «Пока не родила»: «Аморальность поступков делает всех нас близкими»

19 августа в 20:00 на канале ТНТ выйдет комедийный сериал «Пока не родила». Главная героиня — юная девушка Кира — пытается провернуть мошенническую схему и в клинике репродуктивной медицины подсаживает себе чужой эмбрион.
Но, оказывается, что этот ребенок — единственный шанс стать родителями для состоятельной пары Ромы и Оксаны. Кира получает предложение, от которого ее жизнь может измениться кардинально, – стать суррогатной матерью. В результате можно выручить кругленькую сумму денег, но девушка вовсе не уверена, что готова перевернуть свою жизнь с ног на голову.
Роль Ромы в проекте досталась
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«Я не умею плакать в кадре»
— В сериале «Пока не родила» вы с Екатериной Стуловой играете пару, которая планирует стать родителями. Для этого они обращаются в центр репродуктивной медицины и хотят воспользоваться услугой суррогатного материнства. Сложно ли вам было вжиться в роль вашего героя?
— Нет, что там вживаться?! Когда меня приглашают на очередной проект, режиссер всегда понимает, что есть такой актер как Охлобыстин и он может это и то.
Я очень давно работаю, поэтому режиссеры прекрасно знают мой диапазон, и на что в рамках этого диапазона я способен. Что-то я могу, что-то — нет, а есть вещи, которые и вовсе для меня недопустимы. Поэтому, когда мне предлагают роль, все знают, чего ждать.
— Есть ли роли, за которые вы в принципе не беретесь?
— Я бы сказал, что есть какие-то технические вещи, которые я просто не могу делать. Например, я не умею плакать в кадре. Совершенно не мой психотип, я в принципе не плачу. А есть люди, делающие это на раз, два и три.
Вот недавно я снимался в сказке с одним мальчиком лет двенадцати-тринадцати. У нас было порядка двадцати дублей, где он поворачивается и начинает плакать. Съемки
Только уже к концу съемки просил подождать пару минут, что-то там ковырял в глазах и снова плакал. Удивительно, какие бывают талантливые дети.
— Как бы вы охарактеризовали своего героя в сериале «Пока не родила»?
— Это хороший мужик, очень правильный. Вот есть такой особый тип очень правильных людей. И жена у него такая же, поэтому семейная жизнь и не складывается. Кстати, жену играет Катя Стулова, прекрасная комедийная актриса.
Я вам скажу, что наблюдать за ней — это удовольствие. Но у нас весь коллектив хороший. И девочка — главная героиня Ангелина Загребина, и ее экранная мама (Евгения Капралова), и бабушка (Татьяна Орлова). Все классные!
— Создатели сериала заявляют проект, как социальную комедию, которая раскрывает важные ценности…
— Ну, у нас такая своеобразная история, но должна получиться комедия, высмеивающая многие вещи. По крайней мере, я надеюсь, что так будет. Мне кажется, что где-то к середине
— Но социальный подтекст точно есть. С одной стороны, богатая пара, которая не может иметь ребенка, с другой — бедная девушка, которая может на них подзаработать.
— Мне кажется, что аморальность поступков здесь делает всех нас близкими. Потому ни у Киры, ни у этой пары не стоят вопросы морали, для всех важна собственная выгода.
Кадр из сериала «Пока не родила». Фото: телеканал ТНТ
— Кстати, про выгоды. Многие актеры заводят себе длинные райдеры — списки того, что они ждут на площадке. А вы в прошлом говорили, что в вашем райдере только один пункт — жена на съемках. Ничего не изменилось?
— Да, но тут можно и без райдера решить. (Смеется.)
— А на съемках «Пока не родила» она тоже присутствовала?
— Нет, мы же снимали недалеко от Москвы, так что я просто ездил из дома.
«Третья дочь Варя в сентябре выходит замуж»
— С вашей супругой Оксаной вы женаты уже более 30 лет, вырастили шестерых детей, но все еще ходите, держась за руки. В чем ваш секрет?
— Я не знаю. Моя жена клевая, смешная. Она очень
Перед нами не стоит какая-то серьезная задача, не нужно себя грузить. Это что-то внутреннее, что невозможно объяснить.
— Две ваши старшие дочери уже замужем. Случились ли еще какие-то перемены в вашей семье?
— Третья дочь Варя в сентябре выходит замуж.
— Чем она занимается сейчас?
— Варька продолжает писать музыку, работает музыкальным редактором, а также помогает будущему мужу с бизнесом. Он один из лучших барберов России, и у него какие-то свои мегамодные салоны.
Но я, если честно, в этом не очень разбираюсь. У них очень классная пара, смешная.
— А как это проявляется?
— Они все время на позитиве и никогда
— Сложно поверить, но у вас уже и двое внуков подрастают. Какой вы дедушка?
— Фанатичный! Буду баловать внуков до конца своих дней, и все, что можно сделать для них, я сделаю. Вообще, интересно видеть, как второй раз зарождается новая жизнь.
Тут как с деревьями — они растут долго, и если ты смотришь на них каждый день, не видишь, как они меняются. А когда какое-то время отсутствуешь, сразу замечаешь изменения. У людей тоже самое.
Рядом со мной опять новая жизнь, и я за ней
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