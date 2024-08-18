Иван Охлобыстин о семейном счастье, внуках и съемках в сериале «Пока не родила»: «Аморальность поступков делает всех нас близкими»

19 августа в 20:00 на канале ТНТ выйдет комедийный сериал «Пока не родила». Главная героиня — юная девушка Кира — пытается провернуть мошенническую схему и в клинике репродуктивной медицины подсаживает себе чужой эмбрион.

Но, оказывается, что этот ребенок — единственный шанс стать родителями для состоятельной пары Ромы и Оксаны. Кира получает предложение, от которого ее жизнь может измениться кардинально, – стать суррогатной матерью. В результате можно выручить кругленькую сумму денег, но девушка вовсе не уверена, что готова перевернуть свою жизнь с ног на голову.

Роль Ромы в проекте досталась Ивану Охлобыстину . Teleprogramma.org расспросила актера о премьере, его нехитром съемочном райдере и переменах в собственной семье.

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«Я не умею плакать в кадре»

— В сериале «Пока не родила» вы с Екатериной Стуловой играете пару, которая планирует стать родителями. Для этого они обращаются в центр репродуктивной медицины и хотят воспользоваться услугой суррогатного материнства. Сложно ли вам было вжиться в роль вашего героя?

— Нет, что там вживаться?! Когда меня приглашают на очередной проект, режиссер всегда понимает, что есть такой актер как Охлобыстин и он может это и то.

Я очень давно работаю, поэтому режиссеры прекрасно знают мой диапазон, и на что в рамках этого диапазона я способен. Что-то я могу, что-то — нет, а есть вещи, которые и вовсе для меня недопустимы. Поэтому, когда мне предлагают роль, все знают, чего ждать.

— Есть ли роли, за которые вы в принципе не беретесь?

— Я бы сказал, что есть какие-то технические вещи, которые я просто не могу делать. Например, я не умею плакать в кадре. Совершенно не мой психотип, я в принципе не плачу. А есть люди, делающие это на раз, два и три.

Вот недавно я снимался в сказке с одним мальчиком лет двенадцати-тринадцати. У нас было порядка двадцати дублей, где он поворачивается и начинает плакать. Съемки проходили ночью, много зависело от света, поэтому столько повторов. Каждый раз он поворачивался и начинал плакать — ему это запросто давалось.

Только уже к концу съемки просил подождать пару минут, что-то там ковырял в глазах и снова плакал. Удивительно, какие бывают талантливые дети.

— Как бы вы охарактеризовали своего героя в сериале «Пока не родила»?

— Это хороший мужик, очень правильный. Вот есть такой особый тип очень правильных людей. И жена у него такая же, поэтому семейная жизнь и не складывается. Кстати, жену играет Катя Стулова, прекрасная комедийная актриса.

Я вам скажу, что наблюдать за ней — это удовольствие. Но у нас весь коллектив хороший. И девочка — главная героиня Ангелина Загребина, и ее экранная мама (Евгения Капралова), и бабушка (Татьяна Орлова). Все классные!

— Создатели сериала заявляют проект, как социальную комедию, которая раскрывает важные ценности…

— Ну, у нас такая своеобразная история, но должна получиться комедия, высмеивающая многие вещи. По крайней мере, я надеюсь, что так будет. Мне кажется, что где-то к середине съемок мы нащупали этот комедийный нерв.

— Но социальный подтекст точно есть. С одной стороны, богатая пара, которая не может иметь ребенка, с другой — бедная девушка, которая может на них подзаработать.

— Мне кажется, что аморальность поступков здесь делает всех нас близкими. Потому ни у Киры, ни у этой пары не стоят вопросы морали, для всех важна собственная выгода.