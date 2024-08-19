Миллионы на счетах, особняки и коллекции картин: какое огромное наследство оставил Ален Делон и почему он любил собак больше людей

В минувшее воскресенье, 18 августа, ушел из жизни знаменитый французский актер Ален Делон. С этим именем ассоциируется понятие «Безупречная красота».
В свое время он был тайной
Однако, несмотря на такой невероятный успех у противоположного пола и наличие детей, в конце жизни Ален Делон остался в одиночестве. Но все-таки с ним были те, кто по-настоящему любил его. Его собаки!
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«Вы думаете, что мои собаки знают, что я Ален Делон?»
Актер пояснял, что за годы творческой биографии он устал от того, что люди видят в нем только популярную личность. Он испытывал настоящий дефицит искренности и теплоты человеческого общения. И нашел все это в своих четвероногих друзьях. К слову, он содержал несколько приютов для животных.
«Вы думаете, что мои собаки знают, что я Ален Делон? Им все равно! Мои собаки меня любят, они не знают, кто я, что я делаю. Это полная и настоящая любовь!» — говорил о своих животных актер.
Артист рассказал, что первой его любимицей была доберманша Гала. Однажды Ален Делон накричал на нее и даже ударил по попе.
«Она села и взглянула на меня. Я увидел, что она плачет. С тех пор я все понял, и теперь мои собаки всегда улыбаются», — рассказывал в одном из своих интервью Ален Делон.
На протяжении
С тех пор счастливица жила в поместье Алена Делона Douchy в долине Луары, равно, как и другие его питомцы.
Ален Делон со своим питомцем. Фото: Global Look Press
Артист рассказывал, что всегда переживал, когда уезжал на гастроли. По его словам, собаки всегда чувствовали, что он готовится к отъезду. И следовали за ним повсюду. В их глазах была неподдельная тоска. Ведь животные не знали, вернется ли их друг обратно…
За эту бескорыстную и настоящую любовь Ален Делон и ценил своих собак. Особенно бельгийскую овчарку по имени Лубо, которая жила с ним последние годы.
Отношения с детьми и завещание актера
Такую любовь он не чувствовал со стороны своих детей. Во всяком случае СМИ преподносили все так, что их больше заботило наследство отца, еще когда он был жив. Так представители прессы отзывались о 59-летнем Энтони — сыне Делона от актрисы Натали Бартелеми, 34-летней дочери Анушке и 30-летнем сыне Алене-Фабьене от модели Розали ван Бремен. А наследство Алена Делона действительно впечатляет.
Говорят, только на счетах актера около 300 миллионов евро. У него есть роскошный особняк в Швейцарии и вышеупомянутое поместье в долине Луары, на территории которого располагаются сады, пруд с песчаным пляжем, конюшни, надворные постройки. А еще Ален Делон был заядлым коллекционером и коллекционировал редкие картины и скульптуры. Правда, с 2007 года распродавал свои коллекции, что очень не нравилось его детям.
Не нравилось им и то, что в 2006 году в судьбе Алена Делона
Энтони, Аннушка и Ален-Фабьен ссорились и между собой. Так, братья обвинили Аннушку, что она якобы скрыла от них факт деменции отца. По их мнению, она была в курсе диагноза актера еще с 2019 года, когда у него случился инсульт, но пользовалась его состоянием в корыстных целях.
Ален Делон. Фото: Global Look Press
В 2022 года актер заявил, что хотел бы уйти из этой жизни с помощью эвтаназии. Он очень устал от всего. Да и этот мир слишком несовершенен.
В начале 2024 года Алена Делона
Тем не менее существует завещание, согласно которому половина должна отойти дочери артиста, а вторую половину должны разделить два его сына. Но, видимо, сыновья будут оспаривать этот документ…
Сам же Ален Делон завещал похоронить себя в своем поместье, где покоятся все его собаки. Среди тех существ, которые действительно любили его безусловной любовью.
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