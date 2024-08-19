Миллионы на счетах, особняки и коллекции картин: какое огромное наследство оставил Ален Делон и почему он любил собак больше людей

В минувшее воскресенье, 18 августа, ушел из жизни знаменитый французский актер Ален Делон. С этим именем ассоциируется понятие «Безупречная красота».

В свое время он был тайной мечтой миллионов женщин мира. Но быть любимой, конечно, посчастливилось самым ярким из них: актрисе Роми Шнайдер, певице Далиде, актрисе Нико Пэффген, актрисе Натали Бартелеми, фотомодели Мирей Дарк, модели Розали Ван Бремен.

Однако, несмотря на такой невероятный успех у противоположного пола и наличие детей, в конце жизни Ален Делон остался в одиночестве. Но все-таки с ним были те, кто по-настоящему любил его. Его собаки!

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«Вы думаете, что мои собаки знают, что я Ален Делон?»

Актер пояснял, что за годы творческой биографии он устал от того, что люди видят в нем только популярную личность. Он испытывал настоящий дефицит искренности и теплоты человеческого общения. И нашел все это в своих четвероногих друзьях. К слову, он содержал несколько приютов для животных.

«Вы думаете, что мои собаки знают, что я Ален Делон? Им все равно! Мои собаки меня любят, они не знают, кто я, что я делаю. Это полная и настоящая любовь!» — говорил о своих животных актер.

Артист рассказал, что первой его любимицей была доберманша Гала. Однажды Ален Делон накричал на нее и даже ударил по попе.

«Она села и взглянула на меня. Я увидел, что она плачет. С тех пор я все понял, и теперь мои собаки всегда улыбаются», — рассказывал в одном из своих интервью Ален Делон.

На протяжении всей жизни у актера жило 50 собак, а еще трехлапая кошка с тяжелой судьбой. Когда-то садисты привязали ее к машине и вырвали лапу. Чтобы доставить животное к своему парижскому ветеринару, артист вызвал вертолет. В итоге кошке ампутировали конечность.

С тех пор счастливица жила в поместье Алена Делона Douchy в долине Луары, равно, как и другие его питомцы.