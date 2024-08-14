Ирина Темичева о съемках в новом сезоне «Бедного олигарха» и реалити-шоу: «Меня приглашали в программу «Последний герой», но я жутко боялась»

На канале ТНТ стартовал третий сезон сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным.
В новых сериях после побега из британской тюрьмы главный герой Виктор Гнида и его верный дворецкий отправляются в деревню Нижние Васюки. Виктор остается без средств к существованию, но для него это не трагедия, а непростая задачка, заданная самой жизнью.
В третьем сезоне к звездной команде
«Моя героиня – ранимая женщина с тяжелой любовной линией»
- В этом сезоне вы присоединились к команде сериала «Бедный олигарх». Смотрели ли предыдущие сезоны?
- Я не могу сказать, что смотрела каждую серию, но схематично я была в теме этого проекта, поскольку там у меня снималось много друзей. Поэтому я знала о существовании этой картины. И то, что я увидела, мне очень нравилось.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее про вашу героиню.
- Татьяна Юрьевна – директор сельской школы, ранимая женщина с тяжелой любовной линией. Мою героиню всегда предавали, и в какой-то момент она перестала верить мужчинам. Но когда Татьяна встречает Адама, то меняется в лучшую сторону.
- По сюжету главный герой отправляется в деревню Нижние Васюки. А были ли у вас деревенские сцены? Может, приходилось доить корову или козу?
- Нет, коров и коз я не доила. Деревенские
- Какая сцена стала самой сложной для вас? Самой интересной?
- Когда мы с Максом (Максимом Лагашкиным – прим. ред) выпивали и пели песню группы «Ласковый май» «Седая ночь». И в этом эпизоде моя героиня из скромной Татьяны Юрьевны превращается в Таню.
Мы снимали ее в учительском классе. Там же ели попкорн и устраивали кинотеатр, караоке и ресторан одновременно. Мне кажется, что это была самая классная и веселая сцена.
Ирина Темичева. Фото: личный архив актрисы
- В одном из интервью вы сказали, что снова пересеклись с Владимиром Сычевым, с которым уже ранее работали. Помогает ли вам на съемках тот факт, что вы играете вместе с хорошо знакомыми людьми?
- С Володей у нас прекрасные отношения. Я считаю, что он великий артист с изумительным чувством юмора, поэтому с ним классно разбирать каждую сцену и посмеяться, и поплакать.
Обычно мы пересекаемся со многими актерами, но когда артист еще и талантлив и с ним очень легко, то это дорогого стоит. А Володя – это талант, легкость, быстрая, точечная и профессиональная работа.
- Были ли какие-то смешные моменты, которые остались за кадром, но особенно запомнились?
- Мне кажется, что мы
Тимур Батрутдинов, Олег Верещагин, Роман Попов да и вся съемочная группа хохотали весь проект.
«На тот момент меня пригласили в программу «Последний герой»
- На съемках вы пересеклись с Олегом Верещагиным. А смотрели ли шоу «Сокровища императора» с его участием? Открылся ли он вам с новой стороны?
- Нет, я не смотрела. Но я знаю, что Олег участвовал не только в проекте «Сокровища императора», но и шоу «Звезды в Африке». Кстати, мы обсуждали эту тему, потому что на тот момент меня пригласили в программу «Последний герой». Но я жутко боялась, а Олег был для меня неким ориентиром по таким реалити-проектам. Я советовалась с ним, расспрашивала его мнение о подводных камнях.
Но в итоге не поехала туда из-за своей большой занятости – как раз начались съемки сериала «Бедный олигарх». И все мои совещания с Олегом остались только совещаниями.
Кстати, до съемок мы с Олегом Верещагиным не были знакомы. Но после знакомства с ним я могу сказать, что он прекраснейший, открытый, настоящий человечище.
Ирина Темичева. Фото: личный архив
- В одном из интервью вы сказали, что панически боитесь автомобилей. Приходилось ли преодолевать свой страх на этих съемках?
- Это не совсем так. Фраза немножко вырвана из контекста. Я говорила о том, что совершенно не боюсь летать, и когда я в самолете, у меня есть абсолютное предчувствие, что ничего не случится. Со мной все могут спокойно летать, потому что если я на борту, то с этим самолетом будет все в порядке.
Но вот в автомобиле у меня нет такого
Я езжу за рулем каждый день и очень люблю водить машину. Поэтому никакого страха нет, а есть ощущение, что нужно быть более внимательной на дороге.
Ирина Темичева. Фото: личный архив актрисы
- Приходилось ли знакомиться с реальными олигархами? Что это за люди?
- Да, в моем окружении есть такие близкие товарищи. Хочется сказать про одного из них. Это невероятно воспитанный, спокойный, интеллигентный человек, который всегда тебя выслушает. И сделает это не потому, что так надо, а выслушает тебя реально. И когда мы познакомились, это было для меня
Этот человек по-честному интересуется твоей жизнью. Мне кажется, многие олигархи невероятно скромны. Может быть, они проходят определенные этапы, когда им приходится быть другими, но люди из моего окружения именно такие.
- Чем кормили на площадке сериала «Бедный олигарх-3»?
- Я вегетарианка, поэтому у меня это всегда стандартный вегетарианский набор: гречка, морковь, капуста, либо овощной салат, или грибной суп. Этим и кормили, и было вкусно.
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