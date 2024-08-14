Ирина Темичева о съемках в новом сезоне «Бедного олигарха» и реалити-шоу: «Меня приглашали в программу «Последний герой», но я жутко боялась»

На канале ТНТ стартовал третий сезон сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным.

В новых сериях после побега из британской тюрьмы главный герой Виктор Гнида и его верный дворецкий отправляются в деревню Нижние Васюки. Виктор остается без средств к существованию, но для него это не трагедия, а непростая задачка, заданная самой жизнью.

В третьем сезоне к звездной команде присоединилась и актриса Ирина Темичева. В интервью Teleprogramma.org она рассказала о своей героине, предложении принять участие в шоу «Последний герой» и вегетарианстве.

«Моя героиня – ранимая женщина с тяжелой любовной линией»

- В этом сезоне вы присоединились к команде сериала «Бедный олигарх». Смотрели ли предыдущие сезоны?

- Я не могу сказать, что смотрела каждую серию, но схематично я была в теме этого проекта, поскольку там у меня снималось много друзей. Поэтому я знала о существовании этой картины. И то, что я увидела, мне очень нравилось.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее про вашу героиню.

- Татьяна Юрьевна – директор сельской школы, ранимая женщина с тяжелой любовной линией. Мою героиню всегда предавали, и в какой-то момент она перестала верить мужчинам. Но когда Татьяна встречает Адама, то меняется в лучшую сторону.

- По сюжету главный герой отправляется в деревню Нижние Васюки. А были ли у вас деревенские сцены? Может, приходилось доить корову или козу?

- Нет, коров и коз я не доила. Деревенские сцены были с гуляниями, свадьбой, праздниками. У нас была прекрасная локация, которую еще увидит зритель.

- Какая сцена стала самой сложной для вас? Самой интересной?

- Когда мы с Максом (Максимом Лагашкиным – прим. ред) выпивали и пели песню группы «Ласковый май» «Седая ночь». И в этом эпизоде моя героиня из скромной Татьяны Юрьевны превращается в Таню.

Мы снимали ее в учительском классе. Там же ели попкорн и устраивали кинотеатр, караоке и ресторан одновременно. Мне кажется, что это была самая классная и веселая сцена.