«Кто у нас до старости рожает?»: как сложилась судьба звезды Comedy Woman Марины Федункив от брака с абьюзером до первой беременности
Марина Федункив на съемках шоу «Первые на деревне». Фото: телеканал ТНТ
Teleprogramma.org рассказывает, как актриса шла к личному счастью.
52-летняя актриса Марина Федункив ждет ребенка от своего итальянского супруга Стефано Маджи. Такая информация облетела российские СМИ после старта съемок реалити-шоу «Первые на деревне» на телеканале ТНТ, ведущей которого является сама Марина.
Как якобы сообщил некий источник, Федункив уже с трудом скрывает округлившийся животик. И она чуть ли не на шестом месяце беременности. Организаторы проекта окружили ее заботой и вниманием, и за Мариной ходит огромная свита. И, мол, многие на реалити уже знали об этой новости и были готовы к такому повороту событий. А в «нашей деревне» только об этом и говорят.
Впрочем, сама Марина тоже успела прокомментировать новости о своем интересном положении, что внесло еще больше неясности в этот вопрос.
«Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, это не смешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!» — отметила Марина Федункив.
Но наверняка зрители скоро узнают, является ли эта новость правдой или же это прогрев перед стартом реалити-шоу «Первые на деревне», по сценарию которого нашим звездам предстоит познакомиться с деревенским бытом. Но тем не менее расскажем, как зарождался любовный союз Стефано Маджи и Марины Федункив и с кем она пыталась построить свою судьбу раньше.
Впервые пара встретилась на дне рождения общего друга, который работал с артистами. Когда туда пришла актриса, Стефано понял, что она известный человек, но не был знаком с ее биографией. С фильмографией Марины и другими проектами он познакомился чуть позже.
Второй раз Марина и Стефано увиделись в самолете, когда артистка летела на гастроли на Урал, а Стефано — по своим делам. Актриса завела разговор об Италии, к которой давно неравнодушна. Отчасти на этой почве и возник их взаимный интерес. На момент знакомства Марине Федункив было 49, а Стефано — 37 лет.
Когда Федункив стала встречаться с будущим избранником, она буквально помолодела, что заметили все вокруг. Вскоре Стефано сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
Сначала пара расписалась в столичном МФЦ. Пышную свадьбу сыграли чуть позже — 27 августа 2021 года, в день рождения актрисы.
Сама Марина тогда шутила, что вышла замуж за принца — и по манерам, и по происхождению. Артистка уверяла, что предки ее супруга принадлежали к знатному итальянскому роду.
Как признавался однажды Стефано, больше всего ему нравится в Марине ее открытость и прямолинейность. При этом он понимает, что его супруга — очень сильная женщина, но может быть по-детски трогательной и ранимой. И вот это сочетание противоположностей ему особенно импонирует.
Также бизнесмен признавался, что не ревнует Марину к ее профессии, а, наоборот, очень рад ее творческой занятости.
Марина Федункив и бывшие мужья
Кстати, первый муж Марины Федункив — ее однокурсник Сергей Щелчков, напротив, не выдержал испытание популярностью своей жены. На этой почве брак и дал трещину.
Второй муж Марины Федункив, Михаил, который занимался ремонтом машин, не раз бил свою жену. К тому же был и наркозависимым. В этих отношениях имели место и психологические манипуляции, и физическое насилие.
Но Марина Федункивпризнавалась, что очень любила этого мужчину и всеми силами стремилась вытащить его из этой ситуации, но у нее ничего не получилось.
Говоря о браке со Стефано Маджи, Марина признавалась в том, что своим примером хочет дать надежду всем отчаявшимся женщинам. Ведь, как поется в одной известной песне: «Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца».