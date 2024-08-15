«Кто у нас до старости рожает?»: как сложилась судьба звезды Comedy Woman Марины Федункив от брака с абьюзером до первой беременности

52-летняя актриса Марина Федункив ждет ребенка от своего итальянского супруга Стефано Маджи. Такая информация облетела российские СМИ после старта съемок реалити-шоу «Первые на деревне» на телеканале ТНТ, ведущей которого является сама Марина.

Как якобы сообщил некий источник, Федункив уже с трудом скрывает округлившийся животик. И она чуть ли не на шестом месяце беременности. Организаторы проекта окружили ее заботой и вниманием, и за Мариной ходит огромная свита. И, мол, многие на реалити уже знали об этой новости и были готовы к такому повороту событий. А в «нашей деревне» только об этом и говорят.

Впрочем, сама Марина тоже успела прокомментировать новости о своем интересном положении, что внесло еще больше неясности в этот вопрос.

«Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, это не смешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!» — отметила Марина Федункив .

Но наверняка зрители скоро узнают, является ли эта новость правдой или же это прогрев перед стартом реалити-шоу «Первые на деревне», по сценарию которого нашим звездам предстоит познакомиться с деревенским бытом. Но тем не менее расскажем, как зарождался любовный союз Стефано Маджи и Марины Федункив и с кем она пыталась построить свою судьбу раньше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Марина Федункив и Стефано Маджи

Впервые пара встретилась на дне рождения общего друга, который работал с артистами. Когда туда пришла актриса, Стефано понял, что она известный человек, но не был знаком с ее биографией. С фильмографией Марины и другими проектами он познакомился чуть позже.

Второй раз Марина и Стефано увиделись в самолете, когда артистка летела на гастроли на Урал, а Стефано — по своим делам. Актриса завела разговор об Италии, к которой давно неравнодушна. Отчасти на этой почве и возник их взаимный интерес. На момент знакомства Марине Федункив было 49, а Стефано — 37 лет.

Когда Федункив стала встречаться с будущим избранником, она буквально помолодела, что заметили все вокруг. Вскоре Стефано сделал возлюбленной предложение руки и сердца.