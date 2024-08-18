Эскортница или мастер по маникюру из Сорочинска? Кем на самом деле является новая пассия Артема Чекалина

Горно-Алтайск сотрясся от шумного свадебного торжества. Московские гости инфлюенсера Никиты Серова женят своего друга и со страшной силой делают горячий контент. Еще бы! Ведь каждый второй из них — блогер. А интернет-пользователям очень даже интересно посмотреть, не случилось ли чего этакого в месте скопления любимых звезд.

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Каков же был их восторг, когда зажигать на свадьбе у друга начал ни кто иной, как разведенный Артем Чекалин. Отец троих детей не только вел себя расслабленно под воздействием алкоголя, но и довольно страстно презентовал окружению свою новую пассию.

С кем сейчас встречается Артем Чекалин?

Развод Артема и Леры Чекалиной должен был пройти мирно, но бывшие супруги все-таки начали язвить в соцсетях. Поклонники медийного семейства посчитали это хорошим знаком — а вдруг чувства между бывшими еще не угасли? Но свадьба Серовски расставила все по своим местам.