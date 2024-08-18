Эскортница или мастер по маникюру из Сорочинска? Кем на самом деле является новая пассия Артема Чекалина
Фото: соцсети
Чекалины только на днях официально расторгли брак.
Горно-Алтайск сотрясся от шумного свадебного торжества. Московские гости инфлюенсера Никиты Серова женят своего друга и со страшной силой делают горячий контент. Еще бы! Ведь каждый второй из них — блогер. А интернет-пользователям очень даже интересно посмотреть, не случилось ли чего этакого в месте скопления любимых звезд.
Каков же был их восторг, когда зажигать на свадьбе у друга начал ни кто иной, как разведенный Артем Чекалин. Отец троих детей не только вел себя расслабленно под воздействием алкоголя, но и довольно страстно презентовал окружению свою новую пассию.
С кем сейчас встречается Артем Чекалин?
Развод Артема и Леры Чекалиной должен был пройти мирно, но бывшие супруги все-таки начали язвить в соцсетях. Поклонники медийного семейства посчитали это хорошим знаком — а вдруг чувства между бывшими еще не угасли? Но свадьба Серовски расставила все по своим местам.
Сначала в блоге Артемчека появились стройные женские ноги. В Сети поохали, но на большее рассчитывать не стали. А зря. Интрига держалась совсем недолго — Артем и его шатенка не таились даже тогда, когда на них были обращены объективы коллег.
Артем Чекалин расслабился на свадьбе у друга. Фото: соцсети
Страстный поцелуй Чекалина на камеру оценили далеко не все. Обеспеченного мужчину призвали к осторожности.
Звонок для учителя: «Чем усиленнее девушка строит из себя невинную, тем больше там багаж за спиной».
diana skazkina: «Я только хотела написать, что она похожа на бывшую Славы Комиссаренко».
Цыпа: «Более отвратного поцелуя никогда не видела. Прошу прощения у своих глаз».
Dasha M: «Его заставили — смотрится смешно».
LG: «Я вот думаю, повезло ей, потому что он миллионер? Или не повезло, потому что у него трое детей?»
Токсичная пиявка: «Да как бы не во время брака она появилась, уж очень резко вылезла».
Собственно, дальше дело за малым. Разведывательная бригада Интернета быстро вычислила личность таинственной незнакомки. По слухам, девушка родом из Сорочинска, где была мастером маникюра, какое-то время промышляла эскортом. В Москву перебралась примерно пять лет назад, как говорят, за красивой жизнью. Знакомые девушки считают, что умом и сообразительностью она не отличается, а вот наглости и хваткости - хоть отбавляй! Как и где познакомилась с Чекалиным — неизвестно, но, очевидно, очаровалась харизмой разведенного богача.
Поклонницы Лерчек очень быстро отреагировали на новую девушку Артема. Большинство считает, что он все еще тоскует по бывшей супруге, а на людях транслирует другую картинку.
Артем Чекалин развлекал друзей на свадьбе у Никиты Серовски. Фото: соцсети
В подтверждение своей версии диванные психологи приводят аргументы, что Чекалин последнее время злоупотребляет алкоголем. Они так судят по его внешнему виду и по свободному поведению. Кроме того, являться на свадьбу одному — ни один здравомыслящий человек не будет. В общем, совсем немногие поверили в настоящие чувства между блогером и его новоиспеченной пассией.
Дарья Григорьева: «Реально у мужиков все проще: сегодня одну любят, завтра развод и новая любимка. Наверное, нужно родиться мужиком, чтобы понять, почему так. Нам, к сожалению, не дано познать такую легкость бытия».
Nadya O: «С Лерчек получше выглядел. Стремительно превращается в смешарика».
Fantastic that’s me!: «Конечно, страдает, мне кажется, по Лерчек. Где он вторую такую найдет, чтобы рожала ему и работала как конь еще. Сейчас будет собирать всяких малолеток из серии «содержать меня в месяц стоит столько-то».