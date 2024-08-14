Бойфренд Бородиной оправдался перед ней после мальчишника с экс-мужем Лерчек: «Никто себе лишнего не позволял»

Ксения Бородина пережила два развода. Для нее расставание с Курбаном Омаровым было особенно неприятным. Она до сих пор предпочитает с ним не общаться. Телеведущая сначала скрывала личную жизнь. Но этим летом она стала публиковать кадры с Николаем Сердюковым. Вскоре бывшая ведущая «Дома-2» подтвердила, что между ними роман. Теперь звезда регулярно с ним выходит в свет и даже восхищается избранником в соцсетях.

Накануне Сердюков поехал на мальчишник. Он повеселился с Артемом Чекалиным, который недавно развелся с Лерчек. Они поддержали друга, который готовится к свадьбе. Им пришлось снять видео для телеведущей, которая ждала бойфренда дома.

«Николай наш тигр, отдаем в хорошие руки Бородиной. Я теперь понимаю, почему Ксюша его полюбила — поет, танцует, красавчик! Ксюша, тебе повезло!» — заявил Артем.

А когда Николая был дома, то ему пришлось отчитаться перед возлюбленной. Он прошел на кухню и забрался на стол.

«Пришел и посуду моет», — смеялась Бородина. «Чтобы мама не ругалась. Мальчишник прошел чинно-благородно, никто себе лишнего не позволял. Весь вечер говорили про любимых женщин. Мальчики поехали в караоке. А я не в голосе сегодня, завтра много работы, не смог поддержать ребят. Было классно, я не пил. Не знаю, чем будут заниматься ребята, но я дома, чтобы мама не ругалась», — поделился Сердюков.