Глюк'oZа отказалась от лечения в рехабе

Популярная исполнительница Наталья Ионова , известная под сценическим псевдонимом, как певица Глюк'oZа, отказалась ехать на лечение в рехаб.

Как сообщается, демарш вызван недоверием звезды к персоналу клиник. Глюк'oZа опасается слива информации о своем состоянии. Певица не хочет, чтобы детали ее лечения и поведения стали достоянием общественности.

Так что, Глюк'oZа приняла решение лечиться дома. Уточняется, что оно осознанное. Глюк'oZа полна решимости избавиться от зависимости.

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Врачи посещают певицу на дому, лечат ее и контролируют состояние.

Напомним, некоторое время назад певица Глюк'oZа угодила в жуткий скандал. Певица выступала в Красноярске в измененном состоянии. Свое неадекватное поведение звезда объяснила приемом антидепрессантов . Хотя всем было очевидно, что таким образом на Глюк'oZу могли повлиять только определенные вещества.

По материалам Mash