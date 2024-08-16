Глюк'oZа отказалась от лечения в рехабе

Популярная исполнительница
Как сообщается, демарш вызван недоверием звезды к персоналу клиник. Глюк'oZа опасается слива информации о своем состоянии. Певица не хочет, чтобы детали ее лечения и поведения стали достоянием общественности.
Так что, Глюк'oZа приняла решение лечиться дома. Уточняется, что оно осознанное. Глюк'oZа полна решимости избавиться от зависимости.
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Врачи посещают певицу на дому, лечат ее и контролируют состояние.
Напомним, некоторое время назад певица Глюк'oZа угодила в жуткий скандал. Певица
По материалам Mash
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