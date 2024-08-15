Бородина удивилась быстрой свадьбе бывшей жены Сердюкова, с которым закрутила роман: «Тихушники»

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Ксения Бородина общалась с Алиной Акиловой, когда у нее появились новые отношения. Телеведущая ее поддерживала.

Ксения Бородина пережила два развода. С 2020 года она предпочитала умалчивать о личной жизни. Но недавно телеведущая раскрыла, что у нее появился бойфренд. После съемок шоу «Последний герой» у нее закрутился роман с блогером Николаем Сердюковым.

Теперь она не перестает публиковать романтичные кадры. Однако на телеведущую обрушилась критика, так как ее избранник был мужем Алины Акиловой, с которой Бородина близко общалась. Блогеры расстались в 2021 году.

Теперь Алина и Ксения заверяют, что никогда не дружили. Однако их можно увидеть на фото с праздников. Более того, в апреле Акилова сыграла свадьбу с новым возлюбленным. Они решили связать себя узами брака спустя 9 месяцев отношений. И телеведущая поздравила ее в соцсетях тогда. Бородина удивилась быстрому развитию событий.

«Тихушники! Ура, поздравляю! Меньше года назад было первое свидание, а уже муж и жена. Так красиво», — написала она.

Алина Акилова с мужем. Фото: соцсети Алины Акиловой

Но когда Ксения перестала скрывать роман с Сердюковым, то отписалась от Акиловой. Они отрицают, что дружили.

Напомним, что у Алины есть дочка от Сердюкова. А недавно она рассекретила беременность. Блогерша с новым мужем ждут сына.

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