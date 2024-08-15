Бородина удивилась быстрой свадьбе бывшей жены Сердюкова, с которым закрутила роман: «Тихушники»

Ксения Бородина пережила два развода. С 2020 года она предпочитала умалчивать о личной жизни. Но недавно телеведущая раскрыла, что у нее появился бойфренд. После съемок шоу «Последний герой» у нее закрутился роман с блогером Николаем Сердюковым.

Теперь она не перестает публиковать романтичные кадры. Однако на телеведущую обрушилась критика, так как ее избранник был мужем Алины Акиловой, с которой Бородина близко общалась. Блогеры расстались в 2021 году.

Теперь Алина и Ксения заверяют, что никогда не дружили. Однако их можно увидеть на фото с праздников. Более того, в апреле Акилова сыграла свадьбу с новым возлюбленным. Они решили связать себя узами брака спустя 9 месяцев отношений. И телеведущая поздравила ее в соцсетях тогда. Бородина удивилась быстрому развитию событий.