Бородина удивилась быстрой свадьбе бывшей жены Сердюкова, с которым закрутила роман: «Тихушники»

Теперь она не перестает публиковать романтичные кадры. Однако на телеведущую обрушилась критика, так как ее избранник был мужем Алины Акиловой, с которой Бородина близко общалась. Блогеры расстались в 2021 году.
Теперь Алина и Ксения заверяют, что никогда
«Тихушники! Ура, поздравляю! Меньше года назад было первое свидание, а уже муж и жена. Так красиво», — написала она.
Алина Акилова с мужем. Фото: соцсети Алины Акиловой
Но когда Ксения перестала скрывать роман с Сердюковым, то отписалась от Акиловой. Они отрицают, что дружили.
Напомним, что у Алины есть дочка от Сердюкова. А недавно она рассекретила
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